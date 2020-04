Les notes de l'épisode 9 de Koh Lanta

Sam

Canteloup, Sam et « the Show must go home » d’Arthur. Les hommes les moins drôles de France se succèdent ce vendredi soir sur TF1 mais l’essentiel est désormais ailleurs pour le Petit Prince de Koh Lanta : se calmer pour ne pas changer de chaîne. Car au vu de son mépris avéré pour les femmes de cette aventure et des différents regards qu’il a pu jeter avant l’extinction de son flambeau, Sam pourrait très bien figurer dans Faites Entrer l’Accusé : le retour des héros, en 2030. Et on donne pas cher de la peau de Charlotte et d’Alexandra.