Les notes de l'épisode 6 de la saison 8 de Game of Thrones

Jon Snow

Les paroles des formateurs ont plus de pouvoir qu’on ne pourrait le penser. Et avant le match le plus important de sa carrière, ce sont les mots du vieux Aemon qui résonnaient dans sa tête : « L’amour est la mort du devoir » , que le coach Tyrion a su adapter pendant sa causerie en « le devoir est la mort de l’amour » . Alors, Jon est revenu aux fondamentaux : une bonne lecture de jeu, une feinte des lèvres et du sang-froid pour inscrire de près le but décisif dans le temps additionnel, sonnant la fin du grand FC Targaryen. Problème : le monde pro peut être impitoyable avec ses héros. Et pendant que certains essayaient de lui faire porter le chapeau plutôt que de le couronner, lui a accepté sans broncher de retourner à Castle Black, son club formateur, pour une dernière pige, avec le sentiment du devoir accompli.