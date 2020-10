Les notes de l'épisode 6 de Koh Lanta

Fabrice

Comment le dissocier de son nouveau compagnon ? Débarrassé d’Adrien, il peut désormais se rapprocher de son vrai acolyte. Tout ce qu’on veut, c’est un programme dédié à Fab et Seb. Rien de plus simple : on pose les deux sur une île et on les regarde kiffer. Le titre : « Les Aventures de Galinette et Cafougnette » . On signe où ?