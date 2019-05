Les notes de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones

Avec ses mèches blondes et son palmarès international, elle pensait être accueillie comme une légende dans le championnat de Westeros et s’asseoir sans peine sur son trône. Mais DaNey’ en a eu marre de se faire molester les chevilles et de se prendre des patates des supporters. Fini la samba : la Targaryen Juniore s’est mis en tête de briser tous les records et d'anéantir la concurrence. Et tant pis pour le respect de l’adversaire, s’il faut mettre un vent à des cloches, elle le fera. À se demander pourquoi elle n’a pas cassé le game plus tôt...

Beaucoup plus solide que ses frères, il a rappelé à tout le monde pourquoi les attaquants de Westeros avaient peur de se présenter face à lui. Et sous le maillot grenat, il a dégoûté tout le stade par son intransigeance. Ce type-là est beaucoup trop fort pour ce championnat, mais ses performances pourraient attirer l’attention sur lui : il se murmure qu’il y a quelques irrégularités dans ses papiers d’identité et qu’il serait en fait le bras armé du Mal. Faryd Mondrogon .

Pour sa grande première dans la capitale, il n’a clairement pas été à la hauteur de l’évènement. À la surprise générale, l’ancienne pépite du Winterfell North Club éprouve les plus grandes difficultés à trouver sa place au sein d’un FC Targaryen aux ambitions démesurées. On peut toujours saluer ses belles valeurs, ça ne suffira pas pour s’imposer face à une capitaine aux méthodes de plus en plus contestées dans le vestiaire. À lui de faire le nécessaire lors de la dernière journée afin de ne pas être considéré comme un flop monumental. Apocalypse Snow ?

Plus on avance dans la compétition, plus on se demande quel est son réel apport dans ce groupe, même si on ne peut rien lui reprocher dans son attitude. Sylvain Mervault .

Même diminué, le joyau de Castral Roc a montré qu’il avait de beaux restes, et surtout qu’il était l’un des joueurs les plus doués techniquement sur le continent. Et s'il a juré fidélité à sa sélection malgré quelques couacs, ses blessures récurrentes l'ont poussé à mettre une fin brutale à sa carrière. Une triste destinée pour

Ce n’est jamais facile d’assister à la fin de carrière d’une légende. Mais dans cet ultime match de gala, la taulière du Port-Réal FC a complètement été lâchée par ses coéquipiers, au point de se retrouver seule pour voir son empire partir en fumée et son invincibilité prendre fin. Une chose est sûre, personne ne pourra oublier ses prestations remarquables, son sang-froid devant les buts et sa régularité au plus haut niveau depuis huit saisons. Cersei Lannistelrooy .

82 - SUB - Bruno is replaced by Montoya - and what a reception he receives from the Amex.#GraciasBruno ??? Listen ➡️ https://t.co/bLusdpeKUG? #BHAFC 1-4 #MCFC ⚫️ pic.twitter.com/2KVjjWKCd8