Les notes de l'épisode 3 de Koh Lanta

Bertrand-Kamal

Parce qu’on a beau essayer de se mettre au niveau, depuis le début de la saison, c’est toujours lui qui fait les meilleures vannes. Parce que gagner trois épreuves d’immunité consécutives, c’est bien, mais irradier l’île de sa bonne humeur et de sa bienveillance, c’est mieux. Parce qu’il était capable de savourer une ignoble pizza et de se moquer du feu autant que du qu’en dira-t’on. Parce que ça fait du bien de voir un mec cool. Pour tout ça et bien plus encore, on te dit merci, Bertrand-Kamal. À jamais le plus solaire des aventuriers.À sa famille, ses proches ainsi qu’aux aventuriers qui ont eu le plaisir de partager cette intense tranche de vie avec « Beka » , la rédaction de SoFoot.com présente ses sincères condoléances.