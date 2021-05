Les notes de l'épisode 16 de Top Chef

Sarah Mainguy

On a tous déjà croisé Sarah. Mais si, rappelez-vous : vous étiez en cinquième, et il y avait cette fille, qui s’appelait Gwendolyne, ou Suzy, ou Tiphaine, qui sortait de chaque contrôle de maths en geignant, « J’ai trop raté » , et qui se tapait un 19,5 sur 20 devant une classe qui avait envie de lui faire bouffer les craies du prof. Cette gamine de douze ans a grandi, et elle est devenue Sarah, tellement pas inspirée par l’épreuve sur les macaronis qu’elle a fini par faire disjoncter le placide Paul Pairet avant d’humilier la concurrence. Pour se rattraper, Sarah a proposé un thème d’épreuve (os à moëlle, oursin, agrumes et pollen pour faire un dessert) qui revenait à confectionner une bombe nucléaire avec deux élastiques, quatre trombones et trois crottes de nez, et a atteint son but : exploser en plein vol. Bien fait pour toi, Gwendolyne !