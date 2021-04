Les notes de l'épisode 11 de Top Chef

Matthias Marc

Au départ, ça partait d’une très bonne intention : Matthias s’est dit qu’il allait écouter Mohamed, et s’est étonné que quelqu’un d’autre que lui puisse avoir de bonnes idées. Et puis Mohamed l’a lancé sur l’idée d’un resto oriental, et c’est l’instant précis où on a perdu Matthias : et vas-y qu’on va foutre des tapis partout, du sable dehors, des théières sur les tables, et on va se mettre pieds nus, ou alors pourquoi pas des babouches, tiens, on dit "wesh" ou "frère" à la fin de chaque phrase, et on mange le couscous avec les doigts, assis par terre, et on appelle le resto « Bienvenue chez les Berbères » . Même Mohamed a trouvé Mathias « plus reubeu » que lui. Une façon très polie de dire « On va se calmer sur les clichés racistes, ou bien…? »