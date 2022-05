Les notes de l'épisode 10 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Denis Brogniart

Note de la rédaction 10 Note des lecteurs 8.6 Moyenne de 66 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Cet épisode de Denis Brogniart, c’est L’École du micro d’argent. Que des classiques. Et vas-y que ça balance des noms de fruits pour faire saliver les candidats, et vas-y que ça rajoute des règles infernales en plein milieu de l’épreuve, et vas-y que ça lâche des expressions d’un autre temps comme « bon an, mal an » ou « mystères et boules de gomme » , et vas-y que ça termine en faisant exploser tous les conflits au conseil. Du grand Denis.