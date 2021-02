Les notes de Top Chef

Chloé Charles

Au départ, c’était plein de promesses. « Je suis là grâce à Adrien Cachot » , s’est présentée Chloé, avec humilité. Et puis elle a présenté son dessert, et tous les chefs avaient l’eau à la bouche. Et puis Chloé a attaqué son dressage, et soudain, notre enthousiasme s’est évanoui, et on ne savait plus si on avait affaire à un crumble ou à un lendemain de gastro. En tout cas, ça avait l’air de tenir au corps, et ça, ça plaît à la cheffe Darroze.