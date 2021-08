Les notes de l'épisode 1 de Koh Lanta

Laurent

On te doit des excuses, Laurent Maistret. En 2011, immatures, on ne t’aimait pas juste parce que notre copine te trouvait plus beau que nous. En 2021, c’est toujours le cas, mais on a muri : t’es fort et en plus, t’as l’air sympa. Salaud.