Les notes de l'Angleterre

Kyle Walker

La scène se déroule juste avant la mi-temps. Armé de son pied droit, Rakitić est sur le point d'ouvrir le feu contre la cage anglaise. C'était compter sans le garde de Man City, qui gère la situation avec sang-froid. Cause the eyes of a ranger are upon you... Walker, Texas Ranger. Figé sur l'égalisation croate de Perišić, auteur d'un dégagement approximatif sur le but de Mandžukić, le cow-boy qui vote Trump a fini par commettre deux bavures.