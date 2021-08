Les NFT débarquent en France, quèsaco ?

Alors que la vente d’objets virtuels dans le sport cartonne aux États-Unis, le processus débarque en France avec le LOSC, qui vient de lancer sa toute première collection d’objets fictifs quelques mois après son titre de champion de France.

C’est une tradition que l’on voit majoritairement aux États-Unis. À chaque titre de champion d’une équipe en NBA, chaque joueur se voit remettre une bague pour symboliser cet évènement. Cet été, une petite révolution vient d’apparaître en France, et plus précisément à Lille : il est désormais possible d’acquérir une bague pour célébrer le dernier titre du LOSC. Mais pas de n’importe quelle manière. En collaboration avec le studio Rarecubes, le club, Olivier Létang en tête, a décidé de lancer une collection de NFT (aka des jetons numériques non falsifiables, NDLR). Mais qu'est-ce que c'est ?, explique Simon Rames, le directeur de Rarecubes. Concrètement, le LOSC a mis en vente quatre bagues afin de commémorer les quatre titres de champions acquis par le club (1946, 1954, 2011 et donc 2021), ainsi qu’un ticket virtuel qui, explique le club nordiste dans un communiqué . Pour Olivier Létang, cette collection de NFTMais pourquoi se lancer dans la vente d’objets virtuels ?, poursuit Simon Rames. Avant le LOSC, d’autres clubs européens, comme Manchester City ou la Juventus, se sont lancés dans l’aventure.Concrètement, comment ça marche ? Chaque bague est mise aux enchères, et la personne qui propose le meilleur montant qui rafle donc la mise. Le vainqueur aura aussi droit à quelques avantages supplémentaires (maillot dédicacé, possibilité de poser avec le trophée Hexagoal)., poursuit le directeur de Rarecubes.Mais pourquoi des bagues ? La société de créations de NFT et le LOSC ont voulu s’affranchir de la Ligue de football professionnel pour uniquement afficher l’image du club.Alors que le processus n’en est qu’à son commencement, Simon Rames estime que la vente virtuelle a de beaux jours devant elle, même si peu de personnes sont encore touchées par les NFT.Le développement d’Internet est aussi un motif d’espoir pour la vente d’objets virtuels. Si de plus en plus de personnes savent manier à la perfection la souris et le clavier, ils seront plus à même de s’intéresser à la vente 2.0., confie le directeur de Rarecubes.En tout cas, le processus connaît un bon démarrage dans le Nord, puisque pas moins de 7,70 Ethereum (25 000 dollars) ont pour l’instant été générés. Si les deux parties n’ont pas d’objectifs chiffrés, ils restent convaincus de la réussite du digital pour les années à venir.Une source de revenus qui n’atteindra pas les recettes de la billetterie ou de la boutique, mais la société affirme que la vente d’objets virtuels est un enjeu stratégique pour les trois prochaines années. Et qui sait, un jour, devenir le hobby de millions de fans de foot.