« Les Minots, c’est le folklore de Marseille »

En 1981, l’Olympique de Marseille lutte pour sa survie en Ligue 2. Au printemps, le club est placé en liquidation judiciaire et l’ensemble de l’effectif professionnel est renvoyé. Ce sont les Minots du centre de formation qui vont disputer les six derniers matchs de la saison, gratuitement, pour sauver l’OM. Leur épopée s’étalera sur trois saisons avec une remontée en D1 à la clé. Quarante ans plus tard, trois journalistes indépendants ont décidé de réhabiliter cette aventure dans un documentaire, leur premier. Après un an de travail, et grâce au Covid, la mémoire des Minots est assurée via un documentaire diffusé pour la première fois au cinéma l’Alhambra de Marseille ce samedi.

Dr Dre, Sofitel et INA

« C'est une histoire incroyable. Puis ce qui est encore plus dingue, c'est qu’elle reste méconnue »



Droit au crowdfunding

« Ça raconte un football qui n'existe plus, à tous les niveaux. Je ne vais pas dire que le football aujourd'hui ne me convient plus, mais en fait, oui, le football, c'était mieux avant »



De Gaston Deferre à Taxi Driver

« Ces mecs qui ont sauvé l'OM, et on a oublié leurs noms. C’est injuste. Sans les Minots de 1981, il n'y a pas Munich en 1993. »



Par Adrien Hémard-Dohain

Tous propos recueillis par AHD.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme pour beaucoup de groupes de rock américains, l’histoire commence devant le garage d’une maison familiale. Sauf que cette fois nous sommes dans le Nord de la France en 1999, et plutôt que de jouer de la guitare, le petit Mourad Aerts tape la balle avec ses potes. Emporté par sa fougue, il tente un geste acrobatique sur le bitume. Crac. Le bras est cassé., se marre le Mourad Aerts de 2022. Aux urgences, le médecin donne raison au JPP amateur, et les parents culpabilisent.. Devenu professeur de français en Ukraine, Mourad Aerts est rattrapé en 2017 par ce souvenir d’enfance. Il quitte Kiev, s’installe dans sa ville de cœur, Marseille, et devient journaliste. Neuf ans plus tard, en pleine pandémie, il se lance dans un projet dont il ne mesure pas encore l’ampleur : raconter la folle histoire des Minots qui ont sauvé l’OM en 1981.Devenu journaliste pour Football Club de Marseille, Mourad Aerts y rencontre Jean-Charles De Bono, fidèle intervenant des talks show du FCM., rejoue Aerts. Sa première idée : une exposition. Le journaliste rassemble des objets d’époque et trouve rapidement un lieu. L’expo des Minots doit être présentée fin mars 2020 à la maison transversale de Marseille. Sauf qu’un pangolin mal cuit vient foutre en l’air ses plans. Foutu Covid, encore ? Pas vraiment. Car c’est grâce à lui que le projet évolue d’une petite exposition locale à un film de plus d’une heure et demie. Car à ce moment, Benjamin Courmes, ingénieur reconverti journaliste et fondateur du FC Marseille, et son pote Julien Lafont, réalisateur, viennent de lancer leur boîte de production. Et cherchent un premier sujet de documentaire pour décoller. Les mois passent, et à l’approche du deuxième confinement, les planètes s’alignent.Après un énième resto rythmé par les anecdotes de Jean-Charles De Bono, Benjamin Courmes et Julien Lafont se penchent sur l’histoire des Minots., s’étonne encore le réalisateur qui a travaillé pour Thierry Ardisson et le service des sports de Canal+.. Dans l’idée, les trois documentaristes amateurs voient un film de 40 min. Ils sont loin d’imaginer les mois qui vont suivre., relativise Julien. Benjamin approuve :. Bien aidés par les recherches préliminaires de Mourad Aerts pour l’expo annulée un an plus tôt, et par Jean-Charles De Bono qui rameute les anciens minots en un claquement de doigts, les trois hommes rencontrent un à un les différents membres de l’équipe. Au point d’envisager un rendu en juillet., concède Benjamin. Spoiler : le documentaire ne sera achevé qu’un an plus tard, en mai 2022.Première étape donc, réunir le casting de ce film chorale, sans narrateur,, précise Julien Lafont., métaphorise Mourad Aerts. La cité radieuse du Corbusier, l’hôtel intercontinental et le Vieux Port, le Sofitel, les terrains d’enfance des Minots, les Quartiers nord : toute la cité phocéenne y passe., justifie Benjamin. Quant au Corbusier, c’est aussi une décision esthétique pour le réalisateur., avance Julien Lafont, qui s’inspire en cela de la série documentaire de HBO,, sur l’histoire de Dr Dre.Anigo, Di Meco, Levy, De Bono, Francini, Gransart... En dehors de Marc Pascal, canonnier des Minots, le casting est au complet. Les heures de rushs explosent, plus de 30h d’interview finalement. Le trio comprend qu’il ne peut se contenter de raconter les 6 matchs de 1981 qui ont maintenu l’OM en D2, qu’il faut remonter à la chute du club, et prolonger jusqu'en 1984, véritable fin des Minots avec la montée en D1. Aucun problème : ce sont eux les maîtres de leurs projets. Le travail d’écriture carbure. Mais la liberté désirée par les trois hommes a un coût : celui de ne pas être financés par une chaîne. La question des financements d’un tel ouvrage commence à se poser, alors qu’une mauvaise nouvelle se profile : l’Olympique de Marseille s’apprête à sortir son propre documentaire sur le sujet, en accès libre sur Youtube "Ah merde", raconte Aerts. Beau joueur, Benjamin garde alors son calme :. Et pour cause : le documentaire pondu par la communication du club dure 20 petites minutes, et se concentre seulement sur les 6 matchs de 1981., se rassure alors Benjamin., surenchérit Mourad. Si le trio est alors autant confiant, c’est que le crowdfunding lancé sur les réseaux sociaux rencontre un engouement inespéré. Pourquoi ?, souffle Julien Lafont.Et pour le réalisateur, pas question de s’en priver :. Or, sans entrer dans les détails de la production d’un documentaire, Benjamin Courmes résume :. Heureusement, la communauté marseillaise s’emballe, et la levée de fonds atteint 21 878 euros (contre 19 500 espérés). Après l’achat des T-shirts promis aux donateurs, toute la somme est envoyée dans les caisses de l’INA. De quoi ravir le producteur Benjamin :. Des interviews d’époque par Didier Roustan, avec Marius Tresor, Albert Batteux, des compilations de buts célébrés les bras tendus en sautillant, ou encore une panne de courant au Vélodrome : tout y passe. Le seul regret de Julien Lafont : ne pas avoir trouvé suffisamment d’images de la ville, toujours dans l’idée de calquer le modèle de The Defiant Ones.Si les Minots, c’est le football à l’état pur, comme le dit la première phrase du film, c’est aussi bien plus que cela, rappelle Benjamin Courmes :. Une épopée trop longtemps oubliée, que Mourad Aerts tient à remettre en avant dans la culture club de l’OM :. Le tout avec des relents de polar classique, avec les implications politiques de Gaston Deferre autour du club, le président corse Christian Carlini et ses fonds bolivariens qui n’arrivent jamais, et bercé par la gouaille locale :, se marre Aerts.Pour coller à cette ambiance, Julien Lafont a longtemps cherché la bande originale appropriée. Pas facile, quand on a un budget serré de 700 - 1000 euros pour 90 min de film.. À la place, le trio va réaliser un joli braquage : s’offrir la b-o de, le dernier film de Paul Schrader, scénariste, entre autres, de Taxi Driver, Raging Bull et de la Dernière Tentation du Christ. Ce qui colle parfaitement à l’ambiance thriller du documentaire. Le tout à moindre frais, pour un projet qui englobe déjà une partie des économies du trio., balaye Benjamin Courmes,. Et le réalisateur Julien d'enchaîner :. À tel point qu’à l’heure de sortir le film en festival, les trois larrons n’ont aucune garantie de retour sur investissement.Le film sera diffusé une première fois ce 11 juin à Marseille pour la presse et les donateurs du crowdfunding, avant de faire la tournée des festivals, alors que le trio s'active pour lui trouver un diffuseur., assure Benjamin., glisse Mourad, pour qui la consécration ne serait pas forcément de voir son travail sur Netflix, mais plutôt diffusé chaque année à tous les nouveaux pensionnaires du centre de formation de l’OM :. Un objectif romantique, applaudi par Benjamin, qui tient à rappeler qu’on parle là d’un documentaire. Et enfin proprement racontée. Tout ça grâce à un retourné acrobatique raté, un soir de 1999, devant un garage.