Les Merlus sabrent le champagne

Reims (4-4-2) : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, De Smet - Chavalerin (Drammeh, 46e), Cassama, Cafaro - Kutesa (Ekitike, 35e), Sierhuis (Dónis, 81e), Mbuku (Doumbia, 73e). Entraîneur : David Guion.



Lorient (4-3-3) : Nardi - Mendes, Laporte, Gravillon, Morel - Abergel (Delaplace, 84e), Chalobah (Monconduit, 76e), Boisgard (Lauriente, 76e) - Wissa, Moffi (Lemoine, 83e), Hamel (Grbić, 73e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Encore raté.Seconde équipe de Ligue 1 avec Dijon à ne pas avoir remporté un seul match de championnat depuis le début de la saison, le Stade de Reims voulait lancer sa saison ce samedi lors de la réception de Lorient au stade Auguste-Delaune. Mais après avoir mené grâce à un but précoce de Moreto Cassamá, les joueurs de David Guion ont levé le pied avant de craquer (1-2).Pour vaincre des Merlus qui n'ont plus pris trois points depuis la première journée de Ligue 1 et une victoire au Moustoir contre Strasbourg , les locaux ont marqué très tôt grâce à une magnifique frappe de Cassamá dans la lucarne de Paul Nardi. Au retour de l'entracte, les gars de Christophe Pélissier pensent revenir dans la rencontre à la suite d'un but de Julien Laporte. Mais Mickaël Lesage l'invalide, pour un hors-jeu. Pas de regret car deux minutes plus tard, Pierre-Yves Hamel la met au fond après une frappe mal captée par Predrag Rajkovićavant que Yoane Wissa ne donne l'avantage aux siens sur penalty. Après quoi, les Rémois vont complètement craquer quand Cassamá prend un rouge et que Terem Moffi marque pour son premier match en Ligue 1. En fin de match, Anastásios Dónis va lui aussi être exclu quelques minutes après son entrée en jeu.De quoi mettre Guion et Delaune dans une colère noire.