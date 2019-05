Les meilleurs clubs de France 2019 !

BF

En attendant le Vrai Foot Day , des clubs amateurs de toute la France se sont retrouvés à l'invitation de la Fondaction du Foot de la FFF en ce début de semaine pour assister à la remise des prix du Trophées Philippe Séguin qui récompensent les initiatives citoyennes, sociales et environnementales mises en œuvre par les clubs amateurs et professionnels et par les joueurs.Les 3 grands prix de cette année ? Le Tonneins FC de la Ligue Nouvelle Aquitaine, Grand Prix Fair-Play citoyenneté pour l'organisation de stages gratuits pour les jeunes ne pouvant pas partir en vacances scolaires. L’Entente FCSK06 de la Ligue Grand Est, Grand Prix Santé et Environnement, pour son action « Graines de Champions ! » , des dizaines de mini-potagers du nom des plus grands stades d’Europe tout autour du terrain principal, pour sensibiliser les enfants aux fruits et légumes et partager les récoltes. Comme le dit un des joueurs, « Le Rouen Sapins , club de la Ligue Normandie, Grand Prix Égalité des Chances, pour son action visant à inciter à la pratique du football mixte et féminin.Enfin, un club professionnel a été particulièrement honoré : l’ Olympique Lyonnais , avec son « Appel à projets Supporters » . Le principe ? Une cagnotte de 200 000 euros financée par… les joueuses et joueurs à destination des engagements associatifs des supporters. 40 associations ont été récompensées.Un Trophée « Foot pour elles » en faveur de la féminisation, avec la Française des Jeux, a également récompensé le Grenoble Foot 38 pour ses actions de développement, de formation et de sensibilisation autour de la question.