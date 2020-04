Les médecins recommandent une distance de 4m entre les joueurs pour la reprise

FB

Casse-tête à venir.L’association des médecins des clubs professionnels (AMCFP) a détaillé samedi ses recommandations pour la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, alors que les mesures de déconfinement vont se préciser la semaine prochaine. Elle conseille d'abord à tous les clubs d'interroger leurs joueurs sur leurs conditions de confinement avant le 11 mai, afin de s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a été exposé outre-mesure au virus. L'AMCFP déroule ensuite un plan en quatre étapes :1) Période de tests (Covid-19, cardiaque, psychologique) entre le 11 et le 15 mai,2) Reprise individuelle pendant sept jours,3) Reprise par petits groupes durant sept jours également,4) Reprise collective aux environs du 29 mai.Les médecins recommandent également que tous les joueurs soient testés au moins une fois par semaine, et qu'ils portent un masque au quotidien. Ils devront respecter une distance entre eux de quatre mètres durant l'effort, et de deux mètres au repos. Enfin, un joueur testé positif sera immédiatement mis en quarantaine et séparé du reste de l'effectif. Et attention ! Si trois joueurs ou plus d'un même effectif sont infectés, l'AMCFP préconise la mise à l'isolement de l'ensemble de l'équipe.Les amoureux des dribbles dans les petits espaces devront encore prendre leur mal en patience.