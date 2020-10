Les matchs prévus dans les villes touchées par le couvre-feu maintenus, mais à huis clos

1

Du football, mais pas de spectateurs, épisode 12.On le pressentait, il l'a annoncé : dans son allocution aux Français ce mercredi soir, Emmanuel Macron a confirmé la mise en place d'un couvre-feu entre 21h et 6h en région Île-de-France, mais également dans huit métropoles du pays particulièrement touchées par la Covid-19. Il s'agit de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.Cette mesure, qui restera en vigueur pendant au moins six semaines et affectera fortement le quotidien de bon nombre de Français, va également avoir des conséquences sur le football professionnel. En effet, si les rencontres continueront de se tenir aux horaires prévus par les calendriers, celles qui se joueront dans les métropoles affectées par l'annonce du président devront se dérouler à huis clos, et non plus devant 1000 ou 5000 spectateurs, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Une mesure gouvernementale qui affectera aussi bien la Ligue 1, la Ligue 2, que la Ligue des champions. Le LOSC, qui accueillera Lens ce dimanche soir à 21h, devra par exemple faire sans son fidèle public pour tenter de battre les Sang et or.Triste derby.