Les Marseillais vont-ils vraiment plus aux urgences les soirs de défaite ?

Par Arthur Stroebele et Valentin Lutz

Tous propos recueillis par AS et VL

Au moment de répondre, le standardiste du centre médical d’urgence Ambroise Paré de Marseille marque un temps d’arrêt. «interroge-t-il en riant.» Pourtant, il n’y a aucun second degré ni aucune ironie dans les propos qui ont suscité son hilarité. Jacques-Henri Eyraud a bel et bien déclaré, à l’occasion d’un entretien accordé àce mercredi, qu’un médecin urgentiste avait observé «» . Pour le président olympien, il s’agissait d’un indicateur sensible de la passion des Marseillais pour leur ville. «» De fait, on connaît toute la passion des Marseillais pour leur club. De là à saturer les hôpitaux les soirs des matchs, le doute subsiste.Au sein des services Urgences des hôpitaux marseillais, les données chiffrées remettent en cause les propos du président olympien. «, affirme Yohann Mariani, attaché de communication des hôpitaux marseillais.» Ceci étant, comme le disait John Ford, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende : restent donc les impressions des urgentistes marseillais.Celle du Docteur Pierre Michelet, chef du service Urgences de l’hôpital de la Timone, ne laisse filtrer aucune indication. «, avance-t-il.(que celles de la Timone N.D.L.R) » . A dire vrai, l’Hôpital Saint-Joseph est quasiment attenant à l’Orange Vélodrome et n’en est séparé que par le Boulevard Rabatau. Pourtant, l’équation du président de l’OM ne semble pas si évidente, pour le docteur Rajaa Hachimi, médecin urgentiste à l’Hôpital. «, avoue-t-elle.» , s’autorise même l’urgentiste, qui avoue tout de même ne pas être fada du ballon.L’analyse de Rajaa Hachimi livre malgré tout une première piste intéressante. «» confie-t-elle. À l’hôpital Saint-Joseph, certains de ses «» (sic) confirment l’information. «, abonde le docteur David Bounan.» Pour l’urgentiste Julien Emkeyes, on assiste comme le laissait entendre JHE à un phénomène de rattrapage après les rencontres. «Reste à définir s’il existe bien une corrélation entre les défaites de l’OM et l’affluence aux urgences. Pour David Bounan, celle-ci ne fait aucun doute. «, valide-t-il.Deux nuances sont néanmoins à apporter. Premièrement, le vrai catalyseur serait bien plus les victoires que les défaites. «, lâche David Bounan.» , rigole l’urgentiste de l’hôpital Saint-Joseph.Deuxièmement, ce phénomène serait bien plus lié à l’amour de la ville pour le football en général que pour l’OM en particulier. «, lance Julien Emkeyes.» Et au vu des résultats marseillais, on tend à parier que les urgentistes n’ont pas eu une minute à eux dans les veilles post-matchs ces derniers mois.