Les maillots de l'Ukraine font polémique en Russie

Un Crimée contre le bon goût.La fédération ukrainienne de football a dévoilé les maillots que porteront les hommes d'Andriy Chevtchenko durant l'Euro. Sur le devant, le territoire du pays est mis en avant et incorpore toujours la Crimée, région annexée par la Russie en 2014, mais toujours revendiquée par l'Ukraine. Le slogan, (gloire à l'Ukraine, gloire aux héros en VF) n'est pas du goût des Russes non plus. Ces propos étant, selon eux, associés à des groupes nationalistes ayant combattu et coopéré lors de la Seconde Guerre mondiale avec les nazis., a confié ce dimanche Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères via l'application Telegram.Pour rappel, les équipes des deux pays ne se sont plus affrontées sur la scène continentale depuis 2014 et le début du conflit. Lors de cet Euro, tout a été fait pour réduire au minimum les chances que leset que lane se retrouvent. Il faudrait attendre les quarts de finale pour un potentiel match qui serait sous très haute tension.