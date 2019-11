Les Lyonnaises s'offrent le PSG

2

Lyon (4-3-3) : Bouhaddi - Bronze, Mbock, Buchanan, Bacha - Henry, Kumagai, Marozsán - Le Sommer, Hegerberg, Majri. Entraîneur : Vasseur.



Paris Saint-Germain (4-3-3) : Endler - Glas, Paredes, Dudek, Morroni - Geyoro, Formiga, Dabritz - Diani, Katoto, Nadim. Entraîneur : Echouafni.

C'est qui le patron ? C'est Lyon !Pour le compte de la neuvième journée de première division et dans un Groupama Stadium accueillant environ 30 000 spectateurs (nouveau record d'affluence, pour un match de championnat féminin français), l'OL s'est imposé sur la plus petite des marges pour prendre trois points d'avance en tête du classement sur son adversaire du week-end. Normal au vu de la première mi-temps, que la bande de Vasseur a dominée (occasion pour Majri, penalty refusé à Le Sommer ou encore frappe non cadrée de Kumagai) sans toutefois ouvrir le score.Malgré la blessure de Le Sommer et les timides approches parisiennes de Katoto ou Diani, Lyon a finalement fait la différence au retour des vestiaires grâce à la tête de Kumagai idéalement servie par Marozsán. Quelques minutes plus tard, Cascarino a touché la barre transversale. Puis, Endler a évité le break. Suffisant pour que le PSG égalise ? Presque, Diani manquant néanmoins de puissance et Katoto étant à deux centimètres de répondre à l'unique buteuse de ce duel entre prétendantes au titre.Lequel n'est pas encore joué, mais est plus proche du Rhône que de la capitale.