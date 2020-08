L'OL remporte (encore) la Coupe de France !

67

Lyon (4-2-3-1) : Bouhaddi – Bronze, Buchanan, Renard, Bacha – Henry, Kumagai – Majri, Marozsán, Cascarino – Parris. Entraîneur : Vasseur.



PSG (4-4-2) : Endler – Lawrence, Dudek, Paredes, Morroni – Diani, Geyoro, Formiga, Baltimore – Huitema, Katoto. Entraîneur : Echouafni.

Le Paris Saint-Germain voulait imiter les garçons.C'est-à-dire battre l'Olympique Lyonnais en finale de Coupe de France, que ce soit dans le temps réglementaire ou via les tirs au but. Sauf que chez les filles, c'est bien l'OL qui a le monopole et qui fait figure de favori. D'ailleurs, Renard est la première à se procurer une occasion (tête hors cadre). Mais après une coupure de courant arrêtant momentanément la rencontre, les femmes de la capitale se montrent par une reprise d'Huitema. Arrêt de Bouhaddi... Puis sauvetage de Geyoro devant Majri, de l'autre côté du terrain. Arrive alors peut-être la plus grosse opportunité du premier acte, en faveur de la bande de Vasseur : anticipant la passe en retrait de Dudek vers Endler, Parris - qui aura encore une possibilité, avant la pause - est stoppée par la sortie décisive de la gardienne. 0-0 malgré la légère domination rhodanienne, tout le monde aux vestiaires.Un score vierge qui ne bouge pas, en seconde période. Pourtant, les Lyonnaises se créent encore de bonne situations : Parris manque de précision dans son enchaînement, et voit ensuite Paredes lui enlever l'ouverture du score sous le nez... juste avant que le poteau, cette fois, ne déjoue les plans de l'Anglaise. En face, le PSG manque le braquage sur la fin avec une Katoto qui s'emmêle les pinceaux. Comme pour les mecs, aucune réalisation n'est donc inscrite et le trophée se joue aux pénos. Dans ce domaine, les deux équipes sont plutôt inspirées (aucun loupé sur les six premières tentatives) et font là aussi longtemps jeu égal. Jusqu'aux échecs de Le Sommer (parade d'Endler) et de la même Endler (barre transversale) qui se répondent, et celui de Khelifi qui donne le titre à l'OL.Boom, douzième Coupe de France et triplé national (avec le Trophée des Champions et le championnat) pour le club de Jean-Michel Aulas !