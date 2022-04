Les Lyonnaises griffent la Juventus et rejoignent le PSG en demi-finales de C1

548

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler - Mbock (Cayman, 76e), Buchanan, Renard, Bacha - Egurrola (Henry, 46e), Horan, Macario (Gunnarsdottir, 87e) - Cascarino, Hegerberg, Malard. Entraîneur : Sonia Bompastor.



Peyraud-Magnin - Boattin (Nilden, 79e), Sembrant, Gama, Lenzini (Lundorf, 70e)- Pedersen, Cernoia, Rosucci - Hurtig (Bonfantini, 61e), Bonansea (Caruso, 70e), Girelli (Staskova, 79e). Entraîneur :

AH

Comme on pouvait s'y attendre, la Vieille Dame s'est fait croquer par les Lionnes.Battues 2 buts à 1 la semaine dernière dans le Piémont après avoir été réduites à dix, les Lyonnaises devaient renverser la Juventus à domicile pour espérer une revanche face au PSG. Un an après avoir été éliminé par les Parisiennes à ce stade de la compétition, l'OL aura bien l'occasion de se venger en demi-finales après son succès plein de maîtrise face à une Juventus qui disputait son premier quart de finale de C1 féminine. Et ça s'est vu.Car si les Turinoises l'ont emporté à l'aller, elles n'ont pas existé sur la pelouse du formidable outil. Devant 20 000 supporters, les Lyonnaises ont mis une bonne demi-heure à entrer dans leur match, mais ensuite la machine a déroulé. En deux coups d'accélérateur sur des centres, l'OL a fait le break en deux minutes à la demi-heure de jeu par Hegerberget Malard, toutes deux trouvées au second poteau. La bande de Sonia Bompastor a ensuite fait parler l'expérience pour gérer un second acte tranquille, encore plus après le troisième but délicieux de l'excellente Macario. La réduction du score tardive sur corner des Turinoises n'a même pas eu le temps d'inquiéter des Lyonnaises intraitables, qui retrouveront donc le PSG en demies.