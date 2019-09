Les Lyonnaises cuisent Ryazan à feu doux

Lyon (4-2-3-1) : : Bouhaddi - Cayman, Buchanan, Renard, Bacha (Revelli, 67e) - Christiansen, Majri (Kouache, 75e) - Parris, Le Sommer (Silva, 61e), Cascarino - Hegerberg. Entraîneur : Jean-Luc Vasseur.



Ryazan (4-2-3-1) : Zhamanakova - Lazarević, Eremeeva, Mashkova, Mashkova - Sinyutina, Perepechina - Lazareva (Fetisova, 80e), Turieva, Chichkala - Vukovic (Osipova, 67e). Entraîneur : Konstantin Klimashin.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y a rien de plus précieux qu'un but à l'extérieur en Coupe d'Europe. Alors, imaginez 9 C'est avec cet avantage de poids que les Lyonnaises ont abordé ce match retour du premier tour de C1, face aux Russes de Ryazan. Malgré une équipe remaniée, les Fenottes ont gardé tout leur sérieux pour finir le boulot. Si la valeureuse Zhamanakova retarde un temps l'échange en captant une tête mollassonne d'Eugénie Le Sommer, une reprise d'Ada Hegerberg, puis une montée sur corner de Wendie Renard, la gardienne russe ne peut ensuite rien faire pour contenir la furia rhodanienne.D'une accélération folle, Dephine Cascarino sert parfaitement ELS pour faire sauter le verrou, Nikita Parris double facilement la marque après un joli crochet, avant que Cascarino se fasse plaisir d'un joli tir croisé avant la pause. Les plots bleus ciels sont toujours en place au retour des vestiaires et Lazarević accroche Parris dans la surface : Hegerberg transforme le penalty. Après trois poteaux touchés par Amel Majri, Cascarino et Eva Kouache sur son premier ballon, pas la peine d'en rajouter ? Ce n'est pas l'avis de Nikita Parris et Ada Hegerberg qui s'offrent chacune un doublé pour la forme en toute fin de match, ni celui de Renard qui transforme un ultime penalty. Sans pitié.À noter la première et seule intervention de Sarah Bouhaddi à la 69pour la première incursion russe dans les 30 mètres lyonnais. C'est dire la motivation qu'il fallait aux 200 personnes présentes au Groupama Training Center pour sacrifier leur mercredi après-midi.