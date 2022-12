Les Lyonnaises contiennent la Juve et filent en quarts de la C1

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler - Bacha, Renard, Gilles, Sombath - Damaris, Henry (Van de Donk, 66e), Horan - Marozsan (Bruun, 77e), Le Sommer (Malard, 77e), Cascarino (Cayman, 86e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.



Juventus (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Lenzini (Duljan, 90e+2), Rosucci, Salvai, Boattin – Caruso (Cantore, 83e), Pedersen, Grosso – Bonansea, Girelli, Beerensteyn. Entraîneur : Joe Montemurro.



QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lyon n'est pas mort ce soir. Sous la menace de la Juventus , l'OL a assuré lors de la dernière journée pour rallier les quarts de finale de la Ligue des champions. Un nul suffisait aux Fenottes, et c'est précisément le résultat qu'elles ont obtenu au Groupama Stadium (0-0). Pas vraiment emballant, le premier acte n'a vu que deux tirs cadrés et aucune occasion franche. Pour son 50match dans la compétition, Delphine Cascarino a essayé de secouer le cocotier, mais ses coéquipières n'ont pas été aussi incisives dans leurs frappes, à l'image d'Eugénie Le Sommer (26, 30). Les Lyonnaises ont en revanche sorti les griffes au retour des vestiaires.La tête de Le Sommer a obligé Pauline Peyraud-Magnin à se détendre (54) et dans la foulée, la portière turinoise s'est imposée devant Cascarino. DC20 a récupéré le cuir et obtenu une deuxième chance, mais sa tentative du gauche a fini au-dessus (55). PPM, encore elle, a maintenu la Vieille Dame en vie en interceptant une remise dangereuse de Wendie Renard (64). La Juve n'aura néanmoins jamais inquiété l'OL, Lisa Boattin envoyant son coup franc dans la tribune (68) et Arianna Caruso son tir directement dans les bras de Christiane Endler (75). L'OL termine ainsi deuxième du groupe C, derrière Arsenal, qui n'a fait qu'une bouchée de Zürich avec un triplé de Frida Maanum (1-9).