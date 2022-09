Les logiques derrière les déplacements du PSG

Peu avant le tweet sur le voyage du #PSG à Lyon qui a créé une nouvelle polémique facile, @GoalFrance vous expliquait dimanche à quoi ressemblait un déplacement de Paris en matière de logistique. Histoire de comprendre. https://t.co/BJhiaVRgLu — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) September 19, 2022

Si, sur la pelouse, tous les déplacements des joueurs parisiens sont scrutés à la loupe, depuis la polémique du char à voile, les déplacements du groupe parisien le sont à leur tour.Pourquoi le PSG ne se déplace-t-il pas en train ? Pourquoi toujours favoriser l'avion ? Bien évidemment, il y a des explications. Le site Goal s’est ainsi penché en détail sur le dernier déplacement du club parisien à Lyon, remporté ce dimanche soir (0-1) . Et les mots-clés qui priment sont : sécurité et confort. Deux priorités absolument essentielles pour Christophe Galtier et son équipe, dans laquelle on retrouve, en plus des joueurs et du staff, le personnel médical, le personnel d’intendance et tout le personnel de sécurité, soit 60 à 70 personnes au total. À ce nombre, il faut aussi ajouter tous les à-côtés indispensables, comme le matériel d’entraînement et de match (équipements des joueurs, matériel médical, de quoi casser la croûte...).Les autres sections sportives du club parisien (handball, football féminin, jeunes...) prennent le train, mais ce n'est pas vraiment comparable, puisqu'ils ne font pas autant s'extasier les fans et ne jouent pas à 21h.Paris-Train-germain ?