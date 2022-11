Les logements luxueux à 300 euros la nuit proposés au Qatar

Voetbalfans betalen in Qatar 300 euro per nacht voor... containerkampen die nog in aanbouw zijn: neem hier een kijkje! https://t.co/naYqVrFpQa pic.twitter.com/vhXK5kFUJl — Nieuwsblad Sport (@nieuwsbladsport) November 17, 2022

Le Qatar est connu pour le luxe de ses installations hôtelières . Et ce mondial ne risque pas de porter préjudice à leur image.C'est ce dont témoigne le reportage du média belge néerlandophone. Interrogeant des ouvriers sur leur lieu de travail, le journaliste nous montre les installations à 300 euros la nuit qui devraient permettre au Qatar de faire face à la pénurie de logements Et, surprise, on découvre de petits conteneurs encore en construction, simplement disposés en ligne sur une parcelle de synthétique. L'espace est confiné, avec un espace de quelques centimètres entre le lit et les murs, et le mobilier minimaliste, avec une simple douche et un évier en plus du sommier. Les logements sont encore sales, et obstrués par des tas de déchets de construction, à seulement quelques jours du début du Mondial.Si un des travailleurs assure que le chantier sera terminé d'ici quelques jours, et donc à temps pour le début de la compétition, un autre ouvrier parle lui d'unenécessaire à l'achèvement du chantier.