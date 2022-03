Les légendes de l'ESTAC résistent à Pirès et à la remontada du Variétés

[H-3] ? ?? ?????? ??́???????? : Un casting de rêve pour représenter la Team ESTAC face au @VarietesCF ?????? ?????, ???? ?????, ????? ??????? : tout est réuni pour passer un moment d'exception ??#ESTACVCF pic.twitter.com/lsLKkM4OSV — ESTAC Troyes (@estac_officiel) March 23, 2022

JB

Robert Pirès au bon souvenir de Marseille-Montpellier 1998 ... Sans le dénouement heureux.Dans un match de gala au stade de l'Aube au profit de l’association « Solidarité Femmes » luttant contre les violences faites aux femmes, les légendes de l'ESTAC ont dominé le Variétés Club de France (5-4). Et ce malgré un quadruplé signé Pirès et la première apparition de la recrue Wilfried Mbappé au milieu de terrain C'est Mamadou Niang, affûté, qui a ouvert le score d'un plat du pied (8), sur un ballon glissé par le maire LR de Troyes François Baroin (56 ans). Bérangère Sapowicz a signé un superbe arrêt sur un coup franc enveloppé par David Hamed (12), mais n'a rien pu faire devant Gharib Amzine, servi par ce même Niang (17). Benjamin Nivet a ensuite nettoyé la lucarne après un une-deux avec son compère Stéphane Darbion (27) et signé le doublé sur un deuxième caramel similaire (37). Puis il a trouvé la tête de Gharib Amzine qui a lui aussi signé son deuxième de la soirée (44).Le vent a tourné à la mi-temps, et le show Robert Pirès a ensuite démarré, et il a réduit l'écart à quatre reprises : à la suite d'un bon mouvement avec Mathieu Bodmer et Sidney Govou (51), après un petit festival (58), ensuite d'une sacoche sous la barre (78) - alors que Nicolas Goussé avait trouvé la barre quelques minutes plus tôt (65) - et enfin d'un pétard au ras du poteau (88). Les hommes de Jacques Vendroux ont poussé en fin de deuxième acte sans parvenir à revenir au score.Une rencontre prolifique pour la 2400e apparition du Variétés depuis 1971