Les leçons tactiques de Barça-Liverpool

Il y a des fois comme ça où le résultat dépasse le contenu : mercredi soir, celui-ci est venu tout écraser sur son passage, le Barça ayant avant tout réussi à faire la différence grâce à un payador génial et à sa nouvelle gestion des cols. Mais cela ne doit pas faire oublier les idées et les intentions presque parfaites d'un Klopp qui se retrouve face à un drôle de problème : au fond, pouvait-il faire mieux que ça ?

La cuisson à petit feu

Les joueurs libres et les diagonales

Le condor et la folie contenue

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les arguments avaient été préparés durant quatorze jours et quatorze nuits. Pour les appuyer, les entraîneurs étaient arrivés autour de la table, placée sous les yeux d'une assistance ébahie par une conversation délicieuse à la hauteur de l'enjeu, en brandissant des croquis, des dessins, des schémas. La bataille tactique était belle, nourrie, engagée. Puis, sur les coups de 22h30, alors que cette demi-finale aller entre le Barça et Liverpool tenait sur un fil, una fait claquer les portes du salon et est apparu, faisant naître dans son sillage une question essentielle : est-il possible d'analyser un match de foot en fermant complètement les yeux sur son résultat ? C'est le charme de ce sport, situé loin devant les autres dans sa capacité à faire exploser les grilles d'analyse et à séparer ainsi la relation entre contenu et résultat. Entre un 1-0 et un 3-0, il y a un gouffre numérique et il faut savoir observer le revers de la médaille. Parce qu'à la 75e minute, mercredi soir, Liverpool n'était mené que d'un but, tenait encore son destin entre les doigts et avait regardé le Barça avec courage. Mieux : sur certaines séquences, ce Barça était passé tout près de glisser.» , a résumé Lionel Messi après la fête. Jürgen Klopp a aussi livré sa vision des choses : «» Alors, Klopp a souri, par fatalisme, lorsque Messi a décidé d'attraper la 82e minute pour transformer le 600e but de sa carrière en club, inscrit quatorze ans pile poil après son premier but chez les pros marqué contre Albacete, en joyau. Ce qu'il en a dit : «» Et comment il s'en est servi : «Retour au «» et à la «» évoquée par Messi. Mercredi soir, le Barça a mis une vingtaine de minutes pour s'adapter à un Liverpool qui a débuté la soirée sans Firmino mais avec un 4-4-2 en losange tenu à la base inférieur par Fabinho et animé sur sa pointe supérieure par Georginio Wijnaldum , qui devait être une source de mouvement pour ses potes et de frustration pour le 4-3-3 de Valverde. Pour défendre son système, Klopp était venu parler avant la rencontre de son besoin de «» et cela a accouché d'une situation claire : lesont dû gérer la possession de balle (52% sur les vingt premières minutes) au Camp Nou et ont d'abord étouffé le Barça grâce à un marquage individualisé similaire à celui qu'avait construit le Betis en novembre dernier. Une stratégie ambitieuse dont l'objectif était multiple : imposer un pressing agressif pour empêcher la première relance barcelonaise, ce qui passait par isoler Sergio Busquets et contenir les rampes de lancement catalanes (Piqué et Lenglet), puis densifier la zone de Messi pour couper à la racine les offensives du Barça . Ce dernier point demandait aussi de détruire la connexion Messi-Alba, ce qui a été le rôle de Milner là où Robertson canalisait dans son coin les montées de Sergi Roberto . En face, Valverde, gêné par l'obsession de Klopp de «» les zones intérieures, a poussé vers les ailes, confirmant une chose : ce Barça n'étouffe plus ses adversaires, il les fait cuire à petit feu.Cette rencontre a ainsi brillamment illustré la différence entre la domination du ballon et la maîtrise du territoire. Preuve : à plusieurs reprises, Liverpool a réussi le plus difficile face au FC Barcelone , c'est-à-dire la création de joueurs libres entre les lignes et derrière chaque ligne de pressing. Problème, lesont souvent mal géré ces situations d'avantage numérique vis-à-vis du 4-4-2 sans ballon catalan et cela peut s'expliquer par les absences combinées de Firmino et d'Alexander-Arnold, qui a énormément manqué à Salah, souvent trouvé dans le dos d'Alba, mais aussi par le déchet technique. Cela s'est notamment vu lors de la première demi-heure où, à plusieurs reprises, alors qu'il avait des jambes de feu et que Clément Lenglet n'avait pas encore réussi à «» qu'il devait lui opposer, Mohamed Salah a fait des différences, sans trouver un dédoublage dans son dos, Gomez refusant de s'aventurer. Une statistique permet de valider les bonnes intentions de la bande de Klopp : à la mi-temps, plus de 38% des passes tentées par Liverpool l'ont été dans le dernier-tiers adverse contre moins de 20% côté Barça . Résultat ? Les Anglais n'ont cadré aucune frappe et, entre-temps, Coutinho a grillé des cartouches et Suarez a merveilleusement ouvert le score au bout d'un appel modèle entre Matip et Van Dijk. Des occasions fabriquées sur «» évoqués par Klopp après la rencontre, un coulissage raté sur Alba suffisant à déclencher une diagonale lancée par Piqué ou Busquets avant de trouver un relai (Coutinho, Suarez ou Messi) à l'intérieur. Ce qu'on a vu à la 32e minute de jeu, moment où un Messi sur un fauteuil a lâché un changement d'aile sucré pour Alba, découlant ensuite sur une grosse occasion pour Coutinho sauvée par Fabinho Jürgen Klopp n'a pas tort lorsqu'il dit que son Liverpool a eu des «» mercredi soir. Peut-être pensait-il à cette délicieuse ouverture d'Henderson croquée par Sadio Mané, peut-être pensait-il surtout au début de seconde période de ses joueurs lors duquel ces derniers sont montés à 61% de possession de balle et ont réussi à réduire momentanément l'influence de Busquets. Là, on a vu lestrouer le Barça entre les lignes et empiler un peu plus les regrets d'une soirée où l'entrée de Firmino est sans doute intervenue un peu trop tardivement. «» , a déclaré le technicien allemand au bout d'une seconde période où Liverpool n'avait pas forcément la fantaisie indispensable pour faire glisser ce Barça . En seconde période, les Anglais n'auront réussi qu'un dribble (10 sur l'ensemble de la rencontre contre 16 pour le Barça) et ont vu apparaître le néo- FC Barcelone : celui qui n'est pas le plus beau mais qui possède une grande capacité à protéger sa surface -parfois avec huit joueurs comme en seconde période lorsque Semedo a remplacé Coutinho- et sait gérer les nombreux temps faibles, ce que l' Ajax a également su faire contre Tottenham la veille. Jusqu'à la 75e minute, l'espoir de revenir Liverpool était présent, les attitudes offensives de Mané (79% de passes réussies) et Salah (71%) étaient visibles, le bloc anglais avait avancé. Mais, comme toujours, Messi s'est envolé.En grand, comme un condor, l'Argentin étant à l'origine de toutes les occasions de son équipe, à la finition sur les deux derniers buts, omniprésent (71 ballons touchés, 9 dribbles réussis, 1 passe clé) dans le jeu, le tout aux côtés d'un Suarez qui a retrouvé ses déviations mortelles. Il paraît que la répétition banalise mais il ne faut surtout pas arrêté de parler de ce que ce mec est capable de faire et de la façon dont il a une nouvelle marché au-dessus des étoiles. Grâce à ses exploits, à l'impuissance deset au destin venu mettre un Lenglet et un poteau sur une double occasion obtenue à la 84e minute, le Barça ira en pantoufles en Angleterre la semaine prochaine, même si Ousmane Dembélé ne sait toujours pas s'il est droitier ou gaucher et qu'il aurait pu filer un matelas encore plus confortable aux Catalans. Merci pour le retour. Ce soir, c'est aussi la victoire de Valverde, lui qui avait prévu que son équipe devrait «» et être capable de «» desdans cette double confrontation. Lui qui se contente aussi, pour le moment, de prévenir : «» Mais on se demande surtout si Klopp n'a pas raison : et si Liverpool ne pouvait simplement pas faire plus ?