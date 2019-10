Les leçons tactiques d’Inter-Juventus

Au terme d'un choc fantastique, la Juventus de Sarri a logiquement dompté dimanche soir l'Inter de Conte pour la première fois de la saison (1-2). L'équipe nerazzurra a perdu Sensi à la demi-heure de jeu, ce qui a chamboulé une grosse partie de ces circuits préférentiels. Surtout, ces 90 minutes ont permis de ranger les deux équipes en deux catégories. D'un côté, une Inter en construction, de l'autre, une Juventus en affinage.

Trappe défensive et profondeur

Sensi trouve Lukaku, qui s’appuie sur Lautaro avant que l’Argentin ne lance d’Ambrosio dont le centre sera finalement contré par Alex Sandro.

Asamoah monte sur Cuadrado, Sensi sur Pjanic, Brozovic sur Khedira et Barella contrôle Matuidi alors que Skriniar n’hésite pas à suivre Dybala dans ses décrochages. Ainsi, Cuadrado est obligé de dégager et de rendre le ballon à l’Inter (ce qui est arrivé à plusieurs reprises en première période). Dans la foulée, l’Inter obtient le penalty de l’égalisation.

« Voir la lumière derrière le gratte-ciel »

Aspiré par le mouvement de Dybala, Brozovic laisse Cristiano Ronaldo en retrait, dont la frappe est sauvée par Handanovic. Sur une phase similaire, le Barça avait inscrit son deuxième but en milieu de semaine dernière.

Trente secondes plus tard, lancé entre les lignes par Pjanic, Cristiano Ronaldo dévie pour Dybala, qui aspire d’un coup deux joueurs (De Vrij + Skriniar) alors que Godin est déjà lâché. Si le but de CR7 sera refusé pour un hors-jeu millimétrique, nouvelle alerte pour l’Inter.

Dès le déclenchement de Pjanic, Ronaldo a deux solutions -Matuidi et Bentancur- alors que les distances défensives ne sont pas respectées. La science de l’appel d’Higuain fait le reste.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’était au milieu de l’été, quelques minutes après une défaite aux tirs au but face à la Juventus à l’autre bout du monde. Là, à Nankin, on avait retrouvé Antonio Conte, dans le fond et dans la forme. Extraits : «. Du pur Antonio Conte, comme si l’on avait retrouvé en quelques semaines à peine à l’Inter celui qui avait débarqué aux manettes de la Nazionale après l’échec du Mondial 2014 avec ces mots : «» Comprendre : elle travaillera, plus que les autres, et n’aura pas de temps pour les politesses. Pas surprenant venant d’un homme qui appelait souvent ses joueurs, d’Arezzo à Turin, à «» et qui est comparé par certains de ses ouvriers à «» . La raison ? Antonio Conte a des idées claires et n’hésite pas à les répéter inlassablement jusqu’à ce qu’elles entrent dans le crâne de ses joueurs. Et la plupart du temps, ça marche. Et vite.La preuve : à Milan, Conte n’aura eu besoin que d’une poignée de matchs pour imposer sa patte. La forme : le natif de Lecce a transformé l’Inter en se basant sur ce qu’il avait fait, en terme de principes et de système, avec l’Italie, entre août 2014 et juillet 2016, mais aussi avec la Juventus, avec qui il a remporté trois Serie A en trois saisons dirigées. Soit, un 3-5-2, qui cherche à ressortir proprement le ballon -ce que l’Inter a notamment fait magnifiquement en première mi-temps à Barcelone (2-1) en milieu de semaine- et à prendre des risques en respectant militairement des circuits fixes où les relayeurs (Sensi, Barella) sont les piliers tactiques. Conte réfléchit globalement, jamais individuellement, et cherche avant tout à construire «» , ce qu’il a toujours fait et ce que faisait également en son temps Arrigo Sacchi, qui a un jour expliqué ceci à propos du football : «» Et avec un moteur : le jeu, ce qui impose une cohésion parfaite du système. Avec six victoires en six journées de championnat, l’Inter de Conte avançait bien. Place donc au défi : la Juventus, qui débarquait dimanche soir à San Siro, avec également aucune défaite dans les chaussettes mais aussi quelques interrogations.Car en installant Sarri sur son banc cet été, la Vieille Dame a accepté d’effectuer un virage serré. Le défi était clair et avait été posé récemment par Sacchi dans la: «» Si Conte a fait glisser ses joueurs dans son système de jeu, Maurizio Sarri, lui, a accepté de sacrifier le sien (le 4-3-3) pour installer un 4-3-1-2 à partir du déplacement à Brescia (1-2), fin septembre. Un nouveau schéma qui a permis à l’ancien coach de Chelsea de se rassurer défensivement -six buts encaissés lors des cinq premiers matchs de la saison, un seul lors des trois précédents ce déplacement à Milan- et de mieux protéger ses ailes. C’est surtout lui qu’on a vu débouler à San Siro dimanche soir car d’entrée, c’est justement par les couloirs (et à l’impact de Cuadrado à droite et d’Alex Sandro à gauche) que la Juve a sauté au cou de l’Inter, même si les Interisti ont d’abord réussi à déployer leur circuit préférentiel : un relayeur (ici Sensi) qui trouve la doublette offensive Lukaku-Lautaro et cherche automatiquement le latéral (ici d’Ambrosio, préféré à Candreva).L’objectif de Conte est simple : attaquer la profondeur en permanence grâce à du jeu rapide et aux nombreux appels des relayeurs dont les courses multiples permettent de dynamiser l’approche de l’Inter. Ainsi, le monstre qu’est en train de bâtir Antonio Conte est une machine en perpétuel mouvement où les appels des milieux permettent l’ouverture de nombreux espaces. Grâce à ça, l’Inter a depuis le début de saison réussi à sortir avec brio le ballon, à résister à de nombreux pressings et à trouver rapidement Lukaku et Lautaro, souvent installés face à des défenses à deux centraux. Résultat, de nombreuses situations de un contre un sont crées, avec d’un côté, Lautaro le mobile (ce qu’était Eder à l’Euro 2016) et Lukaku pour croquer dans la profondeur (le Pellè de l’Euro 2016). Problème : dimanche soir, cela n’aura duré qu’un temps. Trop court.D’abord, car lorsqu’on joue la Juve, aussi "fragile" soit-elle, il faut être clinique dans ses choix. Ce que l’Inter n’a pas vraiment réussi à faire, Lautaro, pourtant brillant entre les lignes, oubliant d’abord Sensi (8) et Lukaku, pourtant souvent vainqueur dans son duel avec De Ligt, faisant de même une minute plus tard (9).Entre temps, la Juventus, qui a d’abord laissé le ballon à l’Inter (53% du temps jusqu’à la demi-heure de jeu), a ouvert le score en pétant le circuit d’Ambrosio-Lautaro (très risqué sur ce coup), laissant ensuite Pjanic servir Dybala au-dessus du cerbère défensif de l’Inter et l’Argentin briller dans son duel avec Skriniar. Devant au score, Sarri a alors pu installer progressivement sa trappe défensive : Matuidi au contrôle de Barella, Sandro pour empêcher d’Ambrosio de prendre la profondeur et Pjanic pour couper les relations interlignes. Ainsi, le côté droit -son côté fort- de l’Inter a été rapidement bloqué, même si le penalty de l’égalisation est intervenu à la suite d’un centre de Nicolo Barella, mais surtout d’un pressing parfaitement coordonné côté gauche de la part de l’Inter.On parle ici du premier match : celui avec Stefano Sensi, sorti sur blessure à la trente-quatrième minute, et dont le remplacement par Vecino, combiné aux nombreuses fautes de l’Inter (12 en première période, contre 2 côté Juve), a plombé la performance, l’international uruguayen ayant laissé un Khedira, pourtant moyen, entrer dans son match (son influence sur la possession de la Juve est alors passé de 4.8% à 6.4%), et Brozovic se démener souvent en solitaire pour combler les trous. Jusqu’ici gênée dans sa relance, la Vieille Dame a alors soudainement réussi à respirer, Matuidi bloquant Vecino et n’hésitant pas à se lâcher offensivement. La fin de première période a ainsi réveillé un problème récurrent de cette Inter, déjà vu à Barcelone : la propension des éléments défensifs à se laisser parfois aspirer par le ballon et à ouvrir des espaces pour l’adversaire.Après la rencontre, Antonio Conte ne s’est pas caché : «» Surtout, la Juve a définitivement saisi celui que lui tendait l’Inter, qui n’avait concédé que deux buts depuis le début de saison, a pris le contrôle du jeu dans la moitié de terrain(59% de possession dans le camp de l’Inter pour la Juve) et s’est amusée dans le dernier-tiers adverse (75% de passes réussies dans le secteur, 50% dans la surface de l’Inter) avec notamment un Alex Sandro excellent (91% de passes réussies, 83% dans le dernier-tiers adverse, 100% de dribbles réussies, une passe-clé, une interception) et un Pjanic de gala (100 ballons touchés, 72% de réussite dans le jeu long). Aux manettes de la rencontre, Maurizio Sarri a surtout réglé le cas de Bernardeschi, qui n’a jamais vraiment gêné les déclenchements de Brozovic (Pjanic l’a mieux fait) et sur les pieds de qui Dybala est souvent venu marcher, comme pour forcer la main à son coach.Un problème récurrent pour Sarri qui, lors de la victoire face à la SPAL (2-0), avait déjà vu Paulo Dybala décrocher à de multiples reprises dans le coeur du jeu (un secteur où la Juve avait déjà quatre éléments) sans que Ramsey, alors titularisé, ne prenne automatiquement l’espace derrière lui. L’Argentin aime prendre le ballon dos au jeu avant de se retourner, ce que Maurizio Sarri a de nouveau compris dimanche soir et c’est pourquoi le boss de la Vieille Dame a (enfin) fait entrer Higuain dans la dernière demi-heure tout en sécurisant son système avec Bentancur alors que l’Inter revenait doucement dans le match. L’association Higuain-Dybala-Ronaldo n’a été conservée qu’une dizaine de minutes mais devrait être rapidement installée pour une raison : avec ce losange, Sarri a trouvé une solution de multiplier les combinaisons axiales rapides et de presser haut et en bloc. Dans les cordes, Conte a aussi tenté des choses, notamment l’entrée du jeune Bastoni à la place de Godin, ce qui lui a permis d’installer un gaucher à gauche de sa défense à trois, mais n’a pas empêché la Juve d’allumer de partout (dix tirs en seconde période, cinq à l’intérieur de la surface) là où l’Inter n’a quasiment jamais été dangereuse lors des quarante-cinq dernières minutes. Conte, après la rencontre : «Finalement, l’Inter est tombée logiquement à dix minutes de la fin sur un but qui résume tout ce que Sarri cherche à mettre en place : une séquence de vingt-quatre passes, de la patience et la création d’un chaos organisé soudain à l’approche de la surface adverse (un appel de Can ouvre un déplacement de Cristiano Ronaldo qui étire la défense à trois de l’Inter, où Bentancur et Higuain n’ont plus qu’à combiner).Drôle : en novembre 2012, Conte connaissait, à domicile, sa première défaite après 48 matchs d’invincibilité avec la Juve face à l’Inter (1-3). Dimanche soir, il a connu son premier revers avec l’Inter (1-2) face à la Juve, là aussi à domicile. Ce matin, il laisse la Serie A avec une confirmation (seule la Juventus décidera, encore une fois, de l’issue de ce championnat), Sarri avec de nouvelles certitudes (ce système est sans doute le bon, même si certains mécanismes de sortie de balle doivent être perfectionnés, ce que la première période a confirmé, et que Dybala doit être pour de bon positionné à la pointe du diamant) et Conte avec une confirmation : son Inter est dans le vrai, ce que la première mi-temps de Barcelone avait déjà prouvé, mais n’est pas encore assez complète pour rivaliser sur toute une saison. Pour l’instant, laissons le avancer.