Les joueuses australiennes réclament plus d’égalité

This is fromLes joueuses de l’équipe nationale australienne viennent de lancer une campagne à destination de la FIFA pour dénoncer l’écart colossal existant entre leurs primes et celles accordées à leurs homologues masculins. Le quotidien britanniquerapporte que la FIFA accordera près de 30 millions de dollars de primes au cours de la Coupe du Monde 2019. Soit 7,5% du total accordé lors de la Coupe du Monde russe, l'été dernier.Par l’intermédiaire du PFA, le syndicat des joueurs australiens, une campagne a été lancée pour réclamer le doublement immédiat des primes et sensibiliser sur le manque d’égalité, symbolisé par le hashtag. Une action de plus en faveur de l’égalité homme-femme dans le football alors qu’Ada Hegerberg, Ballon d’or féminin, boycotte sa sélection pour dénoncer la différence de traitement de sa fédération entre les équipes masculines et féminines.Le changement, c'est maintenant.