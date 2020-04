Les joueurs nés en 1997 pourront bien participer aux JO 2021

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On prend les mêmes et on recommence. Comme pressenti , la FIFA a précisé que le tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo, repoussés à l'été 2021 à cause du virus , sera toujours ouvert aux joueurs nés après le 1janvier 1997. Ainsi, tous les internationaux de 2020 qui pouvaient y participer cet été pourront bien être de la partie un an après. La Fédération française de football et le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll, qui espéraient que ses joueurs de moins de 23 ans pouvant être retenus cette année le soient également l'été prochain, seront donc soulagés d’apprendre que la règle reste inchangée. Les sélectionneurs peuvent ainsi toujours agrémenter leurs listes de jeunes de trois joueurs plus âgés.Oui, oui, Ousmane Dembélé est donc techniquement toujours en lice.