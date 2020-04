Les joueurs forcés de porter des masques en cas de reprise de la Bundesliga ?

Kopfball mit Maske oder Quarantäne für den ganzen Spielbetrieb bis zum Saisonende: Diese Regeln fordern Experten des @BMAS_Bund für den Neustart der @Bundesliga_DE https://t.co/6HtQjrObC0 @ChHickmann @derspiegel — Matthias Gebauer (@gebauerspon) April 23, 2020

masqué ohé ohé !En Allemagne, si on se dirige progressivement vers une reprise de la Bundesliga , les modalités de ce retour restent à préciser et pourraient être plus drastiques qu'attendu, dans un pays où le nombre d'infections repart à la hausse. Ce jeudi soir, lea révélé que des experts du ministère du Travail allemand recommandent notamment le port de masque pour les joueurs et les arbitres.Le média allemand affirme s'être procuré un document issu du département de la santé et de la sécurité du ministère et portant sur les mesures sanitaires à respecter pour une reprise de la Bundesliga. Ce document proposerait deux options :– Option 1 : Toutes les personnes en contacts réguliers (joueurs, entraîneurs, entraîneurs, personnel médical et autres) seraient mis en quarantaine,– Option 2 :Cerise sur le gâteau, leindique que le dit document stipule queLes contacts physiques sont également visés et pourraient être sanctionnés d'un avertissement s'ils sont jugés non nécessaires.Bizarre votre nouvelle saison de « Mask Singer » .