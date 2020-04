Les joueurs du Real Madriz quittent la pelouse après un but de la Juventus Managua

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour une fois que la Juve enfume le Real.Incroyable scène dans la nuit de samedi à dimanche au Nicaragua : alors que la Juventus Managua mène 1-0 face au Real Madriz, dans un match comptant pour la 16journée de première division, Allan Mercado est lancé dans la profondeur peu après l'heure de jeu, dans l'objectif d'aller doubler la mise pour les locaux. Visiblement persuadés que leur adversaire est hors jeu, tous les joueurs du Real s'arrêtent alors de jouer... mais pas Mercado, qui s'en va tranquillement tromper le gardien adverse (2-0, 65).Les visiteurs s'insurgent – à grands cris de, et autres noms d'oiseaux – et quittent tout bonnement le terrain, non sans avoir récolté plusieurs cartons jaunes. Le match est alors arrêté et ne reprendra plus. Une séquence totalement hors du commun, visible sur le site internet du quotidien Marca Pour revenir au sportif, le Managua FC est toujours en tête du championnat, avec cinq points d'avance sur ses deux premiers poursuivants : le Real Estelí et Diriangén. Le leader s'est en effet imposé sur la pelouse de Sabanas (0-1). L'unique but de la partie a été inscrit dès la première minute par Marel Álvarez, le défenseur hondurien qui monte en puissance.La régalade continue.