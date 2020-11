Les joueurs du Gabon bloqués cinq heures dans un aéroport gambien

1

Ça nous démotivera pas, mais ils faut que les gens sachent et surtout que la @CAF_Online prennent ces responsabilité.2020 et on veut que l’Afrique grandissent ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver!!! https://t.co/7qCeYNaBmJ — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 16, 2020

Technique de déstabilisation.En déplacement en Gambie pour son quatrième match de qualification pour la CAN 2021, la sélection gabonaise est restée bloquée pendant cinq heures à l'aéroport de Banjul. Les autorités gambiennes ont empêché les Panthères de rejoindre leur hôtel en raison de tests Covid-19 non effectués d'après Denis Bouanga., a publié le joueur de l'AS Saint-Étienne dans sa story Instagram.Pour rappel, le Gabon a battu la Gambie (2-1) le 12 novembre dernier et les deux formations se retrouvent ce lundi pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021 à Banjul.Le joueur d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang s'est lui aussi exprimé sur son compte Twitter, demandant aux instances de faire le nécessaire pour que la situation ne se reproduise plus à l'avenir.De quoi chauffer Pierre-Emerick à sortir son meilleur masque ce lundi à 17h sur le terrain.