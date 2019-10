Les joueurs de Southampton reversent leur salaire à une oeuvre caritative

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019

Recevoir une gifle avec classe.Les joueurs de Southampton ont vécu une véritable humiliation ce vendredi en Premier League. Lesont connu la plus large défaite à domicile de l’histoire de la Premier League en s’inclinant 9 buts à 0 face à Leicester. Si les joueurs de Ralph Hasenhüttl n’ont pas su réagir sur le terrain, ils l’ont fait en dehors. À l’issue de cette taule monumentale, les footballeurs du comté d’Hampshire ont promis qu’ils verseraient leur salaire de ce jour maudit à une association caritative.» , voilà ce qu'a annoncé le club ce dimanche. L’oeuvre vers laquelle se sont tournés les joueurs travaille avec 12 000 enfants, jeunes et adultes en situation de vulnérabilité dans la région de Southampton, en utilisant leur passion pour le sport dans le but d’améliorer leurs conditions de vie.Avec deux déplacements périlleux à Man City en six jours, la cagnotte de lapourrait toucher des sommets.