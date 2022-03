Par crainte du Covid, les joueurs de Manchester United se rendent à Old Trafford dans leurs propres voitures

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le sens du timing, pas de l'écologie.Alors que Manchester United accueille Tottenham ce samedi soir (18h30) pour le compte de la 29journée de Premier League, les Mancuniens sont longtemps restés dans l'expectative.En effet, dans la matinée, David de Gea a été testé positif au Covid-19. Une nouvelle qui a rapidement semé le doute et obligé les vingt joueurs de MU à se rendre à Old Trafford dans leurs propres voitures (non en car comme à l'accoutumée) et à se mettre en groupes séparés une fois arrivés au stade, afin d'éviter une éventuelle propagation du virus. Cet après-midi, de Gea a finalement été déclaré négatif et autorisé à jouer.Voyager dans le même véhicule : non. Partager le même vestiaire : oui...