Les joueurs de la sélection ukrainienne demandent l’arrêt de la guerre dans un message commun

We are Ukrainians. We are one. We are defending our land. We ask your support #StopWarInUkraine pic.twitter.com/rA0WmmLnZv — Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_7) March 1, 2022

L'équipe nationale de football d'Ukraine s’est unie ce mardi dans un message vidéo posté sur leurs réseaux sociaux pour appeler à l'aide et demander l'arrêt de la guerre. Neuf joueurs de la sélection, dont Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Andriy Yarmolenko (West Ham), Vitaliy Mykolenko (Everton), Illya Zabarnyi et Mykola Chaparenko (Dynamo Kiev), demandent à ce que tous les fans de football visionnant cette vidéo expliquent et montrent la réalité de la guerre menée par les Russes en Ukraine. Ils demandent aussi à ce que le monde du football s’oppose à la propagande russe.Les Bleus et Jaunes pourraient être fortement impactés sportivement par cette guerre, puisque parmi les 33 joueurs appelés par le sélectionneur Oleksandr Petrakov lors de la dernière trêve, 21 vivent et jouent en Ukraine. Plus de la moitié de l’effectif donc ne joue plus, puisque le championnat ukrainien a été arrêté en raison du conflit . Mais surtout, ces 21 joueurs ont l’interdiction de quitter le pays en vertu d’un décret stipulant que tous les citoyens ukrainiens âgés de 18 à 60 ans peuvent être appelés à renforcer l'armée si nécessaire.L'équipe nationale aurait donc beaucoup de difficultés à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 , puisque l’Ukraine doit encore affronter l’Écosse fin mars.