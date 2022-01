Les joueurs de l'OM seraient les moins loyaux

AEC

Le site internet néerlandais wedbureaus.nl s’est amusé à compiler les stats de l’observatoire du football CIES afin de calculer le nombre de mois que les footballeurs passent dans l'équipe première d’un club. Selon leurs comptes , l’équipe de Ligue 1 avec les joueurs les plus loyaux serait Angers, où un joueur reste en moyenne 49,1 mois, juste devant le PSG avec 39,3 mois. Lyon obtient un joli podium, les joueurs de l'OL restant 30 mois en moyenne.L’Olympique de Marseille se classe à la 18et dernière place, et serait donc l’équipe la moins loyale de France, puisque les joueurs restent au club en moyenne 17,3 mois. Cependant, l'équipe a terminé 5de Ligue 1 la saison dernière, ce qui prouve que les équipes qui réussissent n'ont pas toujours les joueurs les plus fidèles. La ligue avec le plus de joueurs fidèles serait la Premier League, où les joueurs passent en moyenne 37 mois dans un même club. En revanche, les clubs avec la plus haute moyenne sont espagnols : les joueurs du Real Madrid seraient ainsi les plus fidèles du top 5 européen avec une moyenne de 59,8 mois passés au club, quand ceux de l’Athletic Bilbao restent 59,1 mois à la maison.Faites ce que vous voulez de ces données.