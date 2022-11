Les jeunes du PSG remontés de trois buts dans le temps additionnel contre la Juve

LOLLO ANGHELÉ SA FARE SOLO GOL BELLI pic.twitter.com/s5BBLxp8EB — •Emma ?• (@XxviiEmma) November 2, 2022

C'est ça, l'ADN d'un club !Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de Youth League après avoir remporté quatre de leurs cinq premiers matchs, les jeunes du PSG se déplaçaient sur la pelouse de la Juventus ce mercredi afin de ponctuer cette phase de poules en beauté. Et c'était bien parti car grâce à des buts d'Ismaël Gharbi (6) et d'Ilyes Housni (19), les Parisiens mènent 2-0 à la mi-temps. Kenan Yildiz (50) réduit la marque au retour des vestiaires, mais Housni y va de son doublé (57) et redonne un matelas aux Franciliens.Paris finit la rencontre à dix après l'expulsion de Nehemiah Fernandez (75), mais Gharbi signe lui-aussi un doublé (84), scellant la victoire des hommes de Zoumana Camara... Sauf que non. Yildiz claque un doublé aussi à la 90, Dean Huijsen ramène la Juve à un but dans le temps additionnel (90+3) puis Lorenzo Anghele, d'un sublime enchaînement contrôle-frappe, égalise au bout du bout (90+4). La Juve termine deuxième du groupe et passera par les seizièmes de finale, mais signe un beau sursaut d'orgueil.