Les jeunes aiment-ils encore le foot ?

Par Alexandre Aflal o et Tom Bin et

* Le "Forbes 500" est un classement d'entreprises américaines établi chaque année par le magazine Forbes.





Lorsqu'il évoque ses U18, Thomas Henryon, coach de la catégorie du club de la Neuvillette-Jamin dans la banlieue rémoise, ne se fait guère d'illusion sur leur passion pour le club local. Même s'il est de retour en Ligue 1 et même sur la scène européenne depuis peu. L'illustration d'un constat qui a de quoi faire peur à la planète football : les jeunes ne se passionneraient plus autant que leurs aînés pour le ballon rond, sport populaire aux allures d'indétrônable sur le globe.Selon une étude de l'Association européenne des clubs (ECA) parue cet automne et menée dans sept pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Pologne, Brésil et Inde), la catégorie d'âge des 16 à 24 ans connaîtrait en effet un recul de l'intérêt pour le sport roi. Seuls 28% des sondés se disent ainsi « fans » ou « particulièrement fans » de football, une proportion qui monte à 54% chez les 13-15 ans et ne descend jamais sous les 35% pour les adultes. Plus révélateur encore, 39% d'entre eux assurent « détester » ce sport ou a minima « ne pas s'y intéresser du tout » . Ce rapport, qui vise à étudier les habitudes de consommation des spectateurs, montre que ces jeunes sont également davantage susceptibles de suivre plusieurs clubs, loin du modèle de supportérisme traditionnel., peut-on lire.Sans être nouveau, ce désamour s’est accentué ces dernières années dans cette catégorie d’âge très particulière. Éducateur au Havre depuis 20 ans et responsable des U17 nationaux du HAC, Michael Lebaillif admet queMais il admet aussi que c’est l’âge, en lui-même, qui ne favorise pas non plus la survie de la passion pour le football.Mehdi, lui aussi éducateur dans le club de la Neuvillette-Jamin, confirme :Dès lors, rien de forcément étonnant à voir cette catégorie d'âge prendre du recul par rapport au football, quitte à y revenir ensuite, comme le montre le rapport de l'ECA., avance William Gasparini, sociologue et professeur à l'université de Strasbourg.Il estime par ailleurs que ce désintérêt pour le football chez les jeunes peut au moins en partie s'expliquer sociologiquement.Moins prompts à s'intéresser assidûment au football professionnel, ces jeunes ne sont guère plus sérieux dans leur pratique. Si depuis plusieurs années, le nombre de licences se maintient, voire progresse chez les enfants, il est en baisse dans les catégories plus âgées. Un phénomène qui ne date pas de l'apparition de la Covid-19.explique Thomas Henryon.Un véritable problème pour faire le nombre dans les équipes, mais également pour conserver les inscrits, la faute à un nombre de matchs trop faible en raison du petit nombre d'équipes., assure encore l'éducateur.Trop peu pour que certains n'aillent pas voir ailleurs., précise de son côté Mehdi.Si les 16-24 ans ont toujours représenté une classe d'âge bien à part, il n'en reste pas moins que plusieurs facteurs conjoncturels peuvent expliquer cette évolution récente. À commencer par des changements sociétaux importants, avec une multiplication des choix de consommation. L’avènement des médias sociaux, l’éclatement et le développement de l’offre de football et surtout d’autres divertissements ont créé des habitudes de consommation différentes. C'est d'autant plus flagrant chez les plus jeunes, habitués à consommer selon leurs termes, leurs préférences, et aux formats qu’ils choisissent., assure Lasse Wolter, Head of Business & Commercial Development à l’ECA. Aujourd’hui, le football ne représente plus qu’un choix parmi des dizaines de se divertir, et pas au format le plus accommodant pour le mode de vie de la jeunesse. La NBA, notamment, connaît une ascension fulgurante chez les jeunes en France., estime-t-il encore.Une impression partagée sur le terrain par Michael Lebaillif.D'autant qu'aujourd'hui, dès lors que l'on évoque la diffusion de matchs à la TV, l'overdose n'est jamais bien loin.Des mutations qui s’observent également du côté de la pratique. Toujours selon l'éducateur havrais,Sans être nécessairement un signe annonciateur du début de la fin pour le football, cette tendance vient quand même servir de petite piqûre de rappel : rester sur le trône est un privilège qui s’entretient. Si le foot reste – de loin – le sport le plus populaire du monde, il est aujourd’hui, estime Lasse Wolter, qui met en garde :Comme toute industrie, le football a un produit qu’il doit vendre à des fans, qui le consomment. Rester d’actualité, c’est notamment comprendre la façon qu’ont ces fans de consommer, pour proposer un produit le plus adapté et le plus actuel possible. Et forcément, comprendre cette génération et lui adapter son produit, lui proposer des alternatives qui lui conviendraient sans pour autant abandonner sa recette d’origine, est un enjeu., estime Wolter.Des intérêts qui, dans le cas de cette génération, semblent s’éloigner de plus en plus du football en lui-même. Aujourd'hui, on ne suivrait plus simplement un club de football juste pour suivre un club de football, ni même pour les matchs. Les données les plus importantes du rapport de l’ECA sont sans doute ici : les façons de s’engager avec les clubs sont fondamentalement différentes chez ces 16-24 de chez leurs aînés. Seulement 22% suivent un club parce qu’il est celui de leur ville, quand 36% soutiennent des clubs de pays étrangers., développe Wolter.Cet abaissement des frontières va permettre de sélectionner les clubs non plus par défaut, parce qu’ils sont proches de chez nous, mais parce qu’ils correspondent à un ensemble de valeurs.On peut autant aimer le club de chez soi que suivre l’Ajax pour son centre de formation, le PSG et la Juve pour le tournant « lifestyle » pris par leur marque, ou encore le FC Sankt-Pauli pour ses engagements sociaux. Un aspect qui prend du poids :estime Wolter.Ces nouvelles façons de s’engager, d’apprécier le football, les éducateurs les remarquent chez les jeunes qu’ils encadrent., observe Thomas Henryon., abonde son collègue Mehdi.Et de la même façon que les grands clubs, les plus médiatisés, sont attendus sur autre chose que le football, il en va de même aux plus petits échelons : pour maintenir un attrait chez ces générations volages, il faut se réinventer sans cesse., estime Thomas.Au Havre, Michael Lebaillif abonde :À la télévision comme sur le terrain, le futur appartient à un football prêt à étirer au maximum ses propres frontières. Le prix à payer non seulement pour garder sa place de numéro 1, mais surtout pour ne pas perdre les adultes de demain.