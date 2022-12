Les Japonais accueillis en héros pour leur retour au pays

MDG

Les héros de la nation.Le Japon a une fois de plus mis toute la planète foot d’accord pendant cette Coupe du monde. Grands vainqueurs de l’Espagne et de l’Allemagne, les Japonais ont presque réussi à mettre la Croatie en échec, mais se sont effondrés pendant la séance des tirs au but. Les hommes de Hajime Moriyasu ont logiquement quitté le Qatar après cette défaite. Mais lesne s’attendaient peut-être pas à un tel accueil à leur retour au pays.Sur ce post de la FIFA, on peut voir que le peuple nippon s’est déplacé en nombre à l’aéroport, pour saluer ses héros du moment. Une belle image, qui prouve, une fois de plus, que le Japon commence à s’affirmer sur l’échiquier international. Ils seront attendus pour la Coupe du monde 2026, pour retenter leur chance et cette fois, peut-être, réussir à passer les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire.