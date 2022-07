Les Jamaïcaines qualifiées pour le Mondial 2023

CB

L'Euro bat son plein mais la Coupe du monde approche déjà à grands pas.Organisé en Australie et en Nouvelle-Zélande l'été prochain, le Mondial féminin a enregistré dans la nuit de lundi à mardi un nouveau participant. La Jamaïque, qui a facilement disposé d'Haïti (4-0), s'est adjugée la dernière place disponible de la zone CONCACAF. Troisièmes de leur groupe, le Panama et Haïti disputeront un barrage en février pour tenter de sauver leur place dans la compétition.Sont aussi d'ores et déjà qualifiés pour ce Mondial océanien : le Danemark, la France, la Suède, l'Espagne, le Canada, le Costa Rica, les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, les Philippines et le Vietnam, en plus des organisateurs australiens et néo-zélandais. Objectif des: faire meilleure impression qu'en 2019, où les coéquipières de Khadija Shaw avaient pris le bouillon face à l'Australie (1-4), l'Italie (0-5) et le Brésil (0-3) en poules.Le Mondial démarrera le 20 juillet 2023 et les USA le remporteront le 20 août.