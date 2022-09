Les Irrésistibles frustrés

Pour certains, une répétition générale avant le Mondial au Qatar, pour d’autres, un baroud d’honneur avant quelques mois de pause. Ce match Danemark-France n’a laissé indifférent aucun supporter des Bleus. Et ils étaient nombreux à avoir fait le voyage jusqu’à Copenhague.

« Je ne crois pas que je regarderai le Mondial au Qatar. Je m’intéresse énormément aux questions écologiques et ça me semble être un non-sens total. Comme le fait que 6500 personnes sont mortes sur les chantiers, on ne peut pas faire comme si ça n’existait pas. »

Chacun son choix

« C’est quand même la Coupe du monde ! Parfois j’ai l’impression que tout le monde se ligue contre le Qatar comme si c’était la Corée du nord... »

La Nørrebro Bryghus est pleine à craquer. De la cave au grenier, rien que du bleu. Et derrière le comptoir de cette petite brasserie locale située non-loin du pont de la Reine Louise, une foultitude de bières artisanales qui raviraient n’importe quel amateur de vélo à pignon fixe et de lunettes à épaisses montures rectangulaires., peste Chris, un expatrié belge, tout en repartant avec deux verres de session IPA. Ce qui est sûr, c’est que pour obtenir un verre gratuit, il faut montrer patte blanche à la Casa Bleue. Contrairement aux avant-matchs organisés à Split et à Vienne en juin dernier, à Copenhague, seuls les adhérents aux clubs de supporters peuvent palper le précieux sésame. Un détail loin de gâcher l’ambiance, du moins si l’on en croit les joyeuses tablées de compatriotes chantant à tue-tête et éclusant bière sur bière avant de se mettre en route pour le stade, chaleureusement escortés par la police danoise., lance un supporter à la cantonade.La demi-heure de marche qui sépare la brasserie de Parken est justement l’occasion de prendre la température. Entre Mondial polémique, appels au boycott de tous bords et de plus en plus insistants, crise interne à la FFF et résultats sportifs en demi-teinte, on pourrait croire qu’il n’est pas particulièrement excitant d’être supporter des Bleus à l’heure actuelle. Ou pas ?, se réjouit Maxime, référent-supporter à la 3F, qui précise que 70% sont venus de l’Hexagone, tandis que les 30% restants résident au Danemark et ses environs. C’est notamment le cas de Pierre, expatrié à Copenhague depuis sept ans., sourit-il sous le crachin qui arrose le cortège occupé à agiter moult drapeaux tricolores sous les yeux des passants amusés.Regrette-t-il que les Bleus ne se soient pas prononcés plus concrètement dans le débat ?, estime Pierre.Soufyane, lui, l’a clairement mauvaise. Ce déplacement au Danemark est le quinzième de ce membre des Irrésistibles Français (IF) depuis 2014. Et le dernier avant six mois., explique-t-il en listant à son tour les morts sur les chantiers, les stades climatisés et les lois discriminatoires du gouvernement qatari. Avant de préciser qu’il s’exprime en son nom propre :. D’après Maxime, le référent-supporters, un boycott massif n’est définitivement pas à l’ordre du jour :Arthur, lui, ne sera pas du voyage., lâche-t-il. Y serait-il allé si ses finances le lui permettaient, justement ?, répond-il sans hésiter.Pour chacun, ce Mondial hivernal sera teinté de frustration. Que ce soit à cause du portefeuille ou des valeurs à défendre, impossible d’en profiter pleinement. Pierre consent cependant qu’il pourrait déroger à son boycott si les Bleus arrivaient en finale.Soufyane, lui, pense que la période est propice pour permettre au vent du changement de souffler.Et sur le terrain ? Malgré une nouvelle désillusion, les 650 supporters tricolores ont offert un soutien sans faille à leur équipe. Au coup de sifflet final, certains regrettent malgré tout d’avoir échappé à la relégation en Ligue B, sans que l’on sache vraiment s’il s’agit d’une blague ou non. Sur le parvis de Parken, l’heure est aux débriefings, parfois décousus, sûrement la faute aux bières à 65 couronnes servies dans des seaux de 75 centilitres. L’occasion pour des amitiés créées en tribune d’échanger sur les thématiques qui entourent leur amour commun : l’équipe de France. Et, comme un symbole, le niveau de jeu des Bleus semble devenu complètement secondaire., conclut Joachim, un supporter franco-danois venu assister à la rencontre en famille.Du moins, sur le terrain.

Par Julien Duez, à Copenhague

Tous propos recueillis par JD.

Photos : JD et Iconsport.