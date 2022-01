Les interpellations dans le football anglais ont augmenté

BB

Vous voyez que ce n'est pas qu'en Ligue 1 !Ce vendredi, le chef de l'unité de police du football au Royaume-Uni, Mark Roberts, a déclaré que les arrestations dans le football étaient. Dans cette entretien à la BBC, il ajoute que les problèmes avec les supporters ne font que s'aggraver.Lors des six derniers mois, 800 interpellations ont été dénombrées dans les cinq premières divisions anglaises, soit une augmentation de 47% par rapport à la même période lors de la saison 2019-2020. S'ajoutent à ça plus de 750 incidents, 48% de plus qu'il y a deux ans. En Angleterre, on évoque une réaction « post huis clos » :Les arrestations seraient plus « préoccupantes » chez les moins de 25 ans. On en compte 210 contre 165 en moyenne lors des cinq saisons passées.Source : OptaCastagne.