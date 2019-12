Les images effrayantes de l’agression d'un arbitre en district

QJ

Samedi dernier, la rencontre de Départemental 1 U18 entre Luynes Sports et Aubagne s'est très mal terminée au stade Laurent-Ruzzettu d'Aix-en-Provence, avec la très violente agression de l'un des arbitres assistants. Une scène malheureusement trop fréquente sur les pelouses de France et qui prend une toute autre ampleur lorsqu'elle est filmée, comme cela a été le cas ici via le téléphone portable d'un spectateur.Au-milieu d'un attroupement en train de dégénérer, on y voit l'arbitre mis au sol par un violent coup de poing, et y rester de longues secondes. Selon, qui donne des détails sur l'agression , le jeune arbitre pourrait souffrir d'une fracture de la mâchoire, et son agresseur risque entre 4 et 7 ans de suspension.