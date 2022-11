Les huit affiches hors Mondial à ne surtout pas manquer

Que celles et ceux qui pensent que la Coupe du monde ne suffira pas à combler leurs besoins en foot se rassurent : ils pourront malgré tout garder le contact avec le ballon rond entre le 20 novembre et le 18 décembre. Voici les huit matchs hors Mondial que l’on ne ratera sous aucun prétexte.

Südtirol – Frosinone

Luton – Millwall

Par Raphaël Brosse

Comme si de rien n’était. Moins de deux heures après le coup de sifflet final du match d’ouverture du Mondial entre le Qatar et l’Équateur, l’Italie, grande absente du tournoi, affrontera l’Autriche à Vienne. Qui sait, sur un malentendu, certains croiront peut-être que les champions d’Europe sont bel et bien présents dans le groupe A.À la veille de l’entrée en lice des Bleus de Didier Deschamps contre l’Australie, les Bleuets U20 de Landry Chauvin, eux, feront face au Japon dans le cadre d’un amical disputé en Espagne. L’occasion de voir à l’œuvre le Rennais Matthis Abline, l’ex-Stéphanois Lucas Gourna-Douath et tant d'autres pépites du football français.La phase de groupes de la Ligue des champions masculine a été pliée en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. La C1 féminine, elle, a encore de sacrés chocs à proposer. À commencer par celui entre le Chelsea de Sam Kerr et la puissance émergente qu’est le Real Madrid. Deux formations qui, pour le moment, devancent le PSG dans leur poule.En général, un derby met aux prises deux clubs d’une même ville ou, a minima, de deux villes relativement proches. Le derby des Canaries, pour sa part, a poussé le concept jusqu’à opposer deux îles voisines. Reste maintenant à savoir qui de Las Palmas et de Tenerife va voler dans les plumes de l’autre lors de cette dix-septième journée de Segunda División.Club représentant la seule province germanophone d’Italie, le FC Südtirol a plutôt réussi son adaptation à la Serie B. Alors qu’ils avaient commencé la saison par trois défaites de rang, lesont ensuite enchaîné dix rencontres sans le moindre revers. Idéal pour la confiance, au moment où se profile la réception du solide leader, Frosinone.Demi-finaliste surprise de la Coupe de France en mars dernier, le FC Versailles a été sorti de l’édition 2022-2023 dès le sixième tour par le Red Star (1-1, 5-4 TAB). Les Yvelinois retrouveront leur bourreau début décembre, en championnat cette fois. Pour un derby francilien qui en dira peut-être plus sur la capacité de ces nouveaux riches à assouvir leurs ambitions de montée en Ligue 2 à l’issue de la saison.La bataille pour le titre en D1 féminine connaîtra un premier tournant ce dimanche 11 décembre. Les Lyonnaises ont déjà commis un petit faux pas, début novembre à Guingamp (0-0). Mais comme les Parisiennes ont partagé les points à deux reprises, ce sont bien les Fenottes qui occupent la tête du classement à l’approche de ce brûlant sommet. Avec, donc, une première balle de break à jouer.Le coup d’envoi de la finale du Mondial sera donné à 16h, heure française. Pour patienter, rien de tel que de revenir aux racines du sport roi en se délectant, en guise de lever de rideau, d’un bon vieux duel de Championship entre Luton et Millwall. Attention, tout de même, à bien se mouiller la nuque avant de passer à l’autre match du jour.