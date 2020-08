En terrain hospitalier

Ils sont infirmiers, aide-soignants, brancardiers ou encore kinés. A Valenciennes, les « Hospitaliers » sont la valeur sûre du football entreprise dans le secteur. Mais entre la gestion au plus près de la pandémie de Covid-19 et le foot, 2020 est un vrai calvaire. Inscrite pour la deuxième édition du Vrai Foot Day, découvrez cette bande de potes qui n'hésite pas à chambrer même lorsqu'il s’agit de défier les gendarmes ou les fonctionnaires de la préfecture de Lille.

« On n’a pas les embrouilles que l’on peut rencontrer dans le civil »

Hôpital versus Etat

Toujours soignant en cas de blessure

Par Florent Caffery

En 2020, être dans le milieu médical et avoir le football chevillé au corps, c’est comme entrer dans un tunnel sans jamais en voir le bout. Pandémie de Covid-19, arrêt des championnats, potentielle deuxième vague, stades vides, ça vous éreinterait le plus robuste des toubibs. «, tente de fouiller Valentin Debrebant,» Le milieu défensif, 27 ans, la blouse blanche sur le dos dans son quotidien d’aide-soignant aux urgences, est allé «» cet été, avec des potes. Mais c’est trop peu. En sept saisons chez les « Hospi » de Valenciennes, il n’avait jamais connu pareil épilogue.Un cran plus bas sur le gazon, Rémy Baudemont, kiné libéral la semaine et défenseur central le samedi, est dans la même veine. «» Il y a le foot certes, mais dans sa version d’entreprise, il y a surtout le job. «, reprend de volée le capitaine,» Pour Valentin, la «» des pelouses s’est évaporée, troquée pour une présence accrue aux urgences «» .En gériatrie, Philibert Mosteene, le Belge de la bande, a totalement rayé le foot de ses pensées. «» Mais tel un coup d’amour, un coup d’je t’aime, la passion revient façon boomerang. D’ici fin septembre, l’étendard sportif du centre hospitalier de Valenciennes – 2000 lits et 5200 agents – retrouvera l’adrénaline du District de l’Escaut. Et avec elle l’atmosphère du foot entreprise. Grosso modo : potes, convivialité, compet’ et chambrage., pointe Rémy.» Une manière de voir les choses prône le président, Philippe Baudemont, paternel de Rémy, aux manettes depuis 2003. «» Le mercure ne grimpe jamais ? Vraiment ? «, avoue Philibert, pas désarçonné par l’uniforme.Les affiches de Coupe du Nord face aux fonctionnaires de la Préfecture de Lille détonnent aussi. Valentin se souvient de raclées mémorables contre les représentants de l’Etat avant que les « Hospi » parviennent à jouer dans la même cour. «» Le doublé Coupe du Nord – championnat sifflé à la barbe de la préfecture «» . «, resitue l’ergothérapeute Philibert, présent en France depuis 5 ans.» D’après Valentin, «Le Belge Philibert, passé par la Provinciale 2 et 3 (des divisions amateurs d’outre-Quiévrain), considère même avoir «» , généralement «» du plat pays. «» Comme en ce jour de 2018 où Grégory Pujol et David Ducourtioux, des ex du VAFC, ramènent leur fraise pour un tournoi national chez les Hospi, sous l’étiquette d’Ocana, un regroupement d’entreprises d’un village corse. «» , reprend Philibert, lui aussi convaincu que le foot entreprise est à part. «Avantage indéniable. Sur ces terres du Hainaut, les Hospi comptent 25 joueurs, «» , insiste le président. Gardes, déplacements, travail de nuit, pas question d’aller sanctionner un infirmier qui rate l’entraînement. Rémy sait «» , quand bien même l’hôpital, soutien numéro 1 via une subvention de fonctionnement (le budget annuel du club est à 5000 euros), «» , comme Valentin, au planning lui aussi chargé. «Tout comme lorsque des blessures surviennent sur le terrain. Quand il s’est agi de remettre en place un doigt retourné, il y a quelques années, Rémy a déboulé. «» «, complète Valentin.» Et vu l’année franchement pourrie qui s’écoule, chez les Hospitaliers, on est prêt à refaire des straps dès que possible. Huit équipes sont alignées pour le début du championnat. Le foot entreprise «» achève le cadre de santé Philippe Baudemont, obligé, faute de terrain, de délocaliser les matchs à domicile à Saultain, à 5 bornes du centre-ville de Valenciennes. Valentin signerait de suite pour éviter une deuxième saison blanche et ne pas se farcir uniquement des. «