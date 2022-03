Les Gwada Boys à la conquête de la métropole

Pour ses premiers matchs depuis la fin de la Gold Cup en juillet, la sélection de Guadeloupe affronte le Cap-Vert et la Martinique. Mais chose rare : les Gwada Boys reçoivent en métropole, à Orléans puis Evry. Un long voyage destiné à relancer la bonne dynamique de la sélection guadeloupéenne, freinée par huit mois sans le moindre match à cause de la Covid, et à asseoir un peu plus la place d’une sélection reconnue par la CONCACAF, mais pas par tous les clubs.

Huit mois de trêve forcée

Surfer sur la vague de la Gold Cup

L’aéroport de Pointe-à-Pitre fourmille. En ce vendredi soir de la mi-mars, les nombreux touristes de la haute saison s’entassent dans des Boeings direction l’Europe. Les vacances sont terminées. Mais au milieu de toutes ces mines bronzées, détendues par leur séjour antillais, mais dépitées à l’idée de quitter les cocotiers, une bande d’hommes en chemise blanche s’agite. Plusieurs portent même déjà des pulls, malgré la trentaine de degrés qui étouffent la fin d’après-midi :, se marre Morgan Saint-Maximin. Car le milieu de la Solidarité Scolaire et ses coéquipiers doivent embarquer dans le vol Corsair SS927 à destination d’Orly. Après huit mois sans jouer, la sélection de Guadeloupe s’apprête à retrouver les terrains. Et pour l’occasion, direction la métropole : une première.Dans l’avion, les Gwada Boys sont éparpillés aux quatre coins de la cabine. Objectif : passer le vol le plus calme possible, histoire de bien encaisser le décalage horaire à cinq jours de défier le Cap-Vert à Orléans, où ils posent leurs valises dès la sortie de l’avion. À condition de les récupérer déjà. Abordé par les locaux à Pointe-à-Pitre - notamment le sélectionneur Angloma -, les joueurs n’ont pas ces problèmes autour du tapis d’Orly. Les sacs récupérés, ils prennent enfin la direction de leur camp de base pour la semaine., s’impatiente Morgan Saint-Maximin, en référence aux joueurs professionnels qui évoluent sur le continent et qui renforcent la sélection.Parmi eux, Yohann Thuram, un habitué de la sélection. Le gardien d’Amiens a en effet grandi en Guadeloupe, où il a débuté sa formation avant de s’envoler pour le continent :. Une tâche d’autant plus compliquée que la pandémie a délié le vestiaire de force, puisque la sélection n’a pu se réunir depuis la fin de la Gold Cup en juillet dernier., sourit Thuram.Dans ce contexte, le sélectionneur Jocelyn Angloma a lui aussi dû s’adapter. Le champion d’Europe 1993, qui a repris la sélection en main depuis 2017, s’est concentré sur les jeunes guadeloupéens qui évoluent encore sur l’île, dans le championnat local de R1., assure l’ancien Marseillais. Ce qu’il doit en partie au maintien de l’élite locale (R1), dans laquelle évoluent les locaux au prix d’innombrables tests PCR., se réjouit Angloma, tout content de pouvoir surfer sur la dynamique enclenchée par la participation à la dernière Gold Cup.En juillet 2021, les Gwada Boys ont participé pour la quatrième fois de leur histoire à la grande messe du football nord-américain, après 2007, 2009 et 2011. Le début d’une renaissance amorcée à la prise de fonction de Jocelyn Angloma., rejoue l’ancien latéral, également à la tête du pôle espoir local depuis 2018.. Ce qui explique sa réussite ?, tranche-t-il.Entre les amateurs locaux et les pros de Guadeloupe, il faut toutefois trouver la formule pour garder une cohésion au sein d’un groupe divers., explique Angloma. Et à écouter les cadres du vestiaire, à l’image de Yohann Thuram, de plus en plus de métropolitains veulent rejoindre les Gwada Boys :. De quoi faire dégoupiller le téléphone du sélectionneur Angloma :Le problème, c’est alors de pouvoir se libérer des clubs pour rejoindre la sélection. Car si la Guadeloupe est reconnue par la CONCACAF, elle ne l’est pas par la FIFA (contrairement à la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti), et les clubs n’ont donc aucune obligation de libérer leurs joueurs pour qu’ils traversent l’Atlantique et jouent avec les Gwada Boys., assure Thuram, tout en nuançant., souffle le sélectionneur.Pour les locaux, la différence est tout autre, puisque eux ne doivent pas se libérer de leurs clubs, mais de leurs patrons, puisqu'ils sont tous amateurs :, glisse Saint-Maximin. Quitter la Guadeloupe n’est de toute façon jamais simple pour un footballeur, et encore moins pour les jeunes qui rêvent du professionnalisme, comme ce fut le cas de Yohann Thuram à 13 ans, au moment de s’envoler pour l’AS Monaco :Une fois tout ce chemin parcouru, la dernière étape reste donc la sélection de Guadeloupe pour ceux qui n’atteignent pas les Bleus comme les aînés Henry, Wiltord, Thuram, Trésor, Lacazette, Gallas ou Angloma. Une sélection redevenue ambitieuse sous les ordres de Jocelyn Angloma., expose Yohann Thuram. Le chemin pour la Gold Cup 2023 passe cette semaine par les deux matchs premiers matchs officiels des Gwada Boys sur le sol de la métropole : contre le Cap-Vert ce mercredi à Orléans, puis contre la Martinique pour un derby tropical à Evry., salive déjà le gardien amiénois.Ravi de l’exposition et de la fête annoncée, le président de la Ligue, Jean Dartron, mesure aussi la symbolique derrière ces deux affiches :. Quant à la Martinique, rival historique, c’est, prévient Thuram,Ce qui annonce une ambiance haute en couleur dès 15h samedi à Evry,, sourit Morgan Saint-Maximin au moment de monter dans l’avion.