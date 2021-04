Les gros tracent, Châteauroux trépasse

Pendant que Troyes, Clermont et Grenoble carburaient, la lanterne rouge Châteauroux a officiellement rendu les armes malgré son nul contre Rodez (1-1). Les mauvaises opérations sont pour le Paris FC et Auxerre, distancés par le top 4, alors que Guingamp, désormais 16e, se permet de souffler un peu et de laisser Dunkerque s'empêtrer à la place de barragiste. Ah, et c'était la soirée du penalty.

2

La sieste, puis l'explosion dans cette rencontre sans enjeu. On avait commencé avec une main d'Arsène Elogo et une transformation d'Arnaud Lusamba. Joffrey Cuffaut (neuf pions cette saison) s'imaginait offrir un point à VA en ramenant tout le monde à égalité sur un coup de pied de réparation dans l', mais les locaux se sont révoltés pour arracher les trois points grâce à Mickaël Alphonse de la tête (90+3) et Stephen Odey en contre (94). Amiens rebascule en première partie de tableau après deux défaites.Dans ce match de la mort, Caen pensait s'en tirer après le coup de casque de Jessy Deminguet faisant mouche avec l'aide du poteau (20). Puis patatras : Jonathan Rivierez a commis l'irréparable de la main, Émeric Dudouit a égalisé (88) et Rémy Riou a même vu rouge en laissant éclater sa colère dans la foulée. Voilà comment Benjamin Jeannot a terminé dans les bois de Malherbe, pour cinq minutes et un. À quatre journées du terme, l'USLD glisse à la 18place, et Malherbe est juste devant...Retour à la case National pour l'épouvantail de l'antichambre . Avec une sacoche venue de nulle part, le bien nommé Ange-Yoan Bonny (77) a pourtant répondu au ballon vicieux de Rémy Boissier entre les jambes de Marcin Bulka (71). Mais ça n'a pas suffi, et les nouveaux investisseurs saoudiens ont du pain sur la planche Le sang-froid de Jessy Benet depuis les onze mètres permet au GF38 de faire partie des heureux de la soirée. Quelques secondes après un raté d'Adama Niane à l'autre bout du pré, Pape Paye a séché Willy Semedo et Benet a ouvert le bal (13). Le malheureux Niane a ensuite trouvé le montant à la demi-heure de jeu et n'a pas eu l'occasion de se rattraper en sortant peu après la 60. Même transparent après la pause, le GF38 a plié ça quand Benet s'est offert le doublé sur peno après une faute de main d'Abdallah N'Dour (78). Lesse rapprochent pour la troupe de Philippe Hinschberger.Ça sentait la poudre à Roudourou entre des locaux 18- qui retrouvent des couleurs depuis une semaine - et des visiteurs relégables. Guingamp a poussé, à l'image d'une tentative de Youssouf M'Changama au pied du montant (33), de Paul-Georges Ntep s'essayant à sa sortie du banc (55) ou de Frantzdy Pierrot pas loin de profiter d'une sortie kamikaze de Simon Pontdemé (65). Et puis miraculeusement, dans le temps additionnel, Ronny Rodelin est sorti de sa boîte sur un service de Jérémy Mellot (90+2). L'En Avant n'est plus barragiste, et il passe même 16. Quand Vincent Planté reste sur le banc ...Une frappe croisée et à ras de terre pour décoincer la partie (63), un rush de costaud pour s'offrir un matelas (79) : Saliou Ciss s'est occupé de tout face à l'ACA, qui aurait pu suspendre son hôte très tôt si Gaëtan Courtet avait conclu son action en début de partie (6). Entre ces deux pensionnaires du ventre mou, c'est l'ASNL (8) qui tient le bon bout.Après sa toute petite victoire contre Caen (1-0), le leader n'a cette fois pas fait de détail. Il n'a fallu que huit minutes au stade René-Gaillard pour voir Lenny Vallier très sévèrement sanctionné sur un contact avec Yoann Touzghar, permettant à Florian Tardieu de prendre rapidement les devants (10). L'ESTAC aurait même pu se mettre à l'abri avant l'entracte si Rayan Raveloson s'était montré plus en réussite (45+1). Quentin Braat a eu fort à faire dans la cage niortaise en début de deuxième, mais n'a rien pu faire quand Suk Hyun-jun se l'est jouéen doublant la mise sur son premier ballon (75), avant le deuxième penalty planté par Tardieu (78). Les Chamois (15) glissent dangereusement.Neuf rencontres que le PFC ne s'était plus incliné : mais face à ce Clermont, mieux vaut être armé. Après une parade ahurissante de Vincent Demarconnay (11) et un poteau de l'inévitable Ali Abdi (48) qui auraient pu faire basculer la rencontre dans l'autre sens, c'est sur une frappe ratée de Jason Berthomier reprise par la gâchette Mohamed Bayo que les Auvergnats ont trouvé la faille (50) et provisoirement pris la deuxième place de Toulouse, trop occupé à se faire humilier en Coupe de France Pau ne perd plus et se met à distribuer les raclées, face à une AJA (6) qui voit le top 4 s'échapper. Mickaël Le Bihan a pourtant donné la première alerte (3), puis les Palois se sont procuré une énorme occasion dix minutes plus tard (13). Le défenseur de l'AJA Gautier Lloris a trouvé le montant avant de sauver son camp face au virevoltant Victor Lobry (25). Mais l'attaquant palois a fini par ouvrir le score après un très bon travail de Romain Armand (37). Mayron George a ensuite régalé en faisant danser la défense bourguignonne avant de faire le break (44) et s'est offert le doublé en gobant un ballon renvoyé par Donovan Léon (78). Grâce au Costaricien, le maintien se rapproche pour Alexandre Olliero et consorts.