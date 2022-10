Les gros clubs anglais veulent une réforme du Community Shield

TP

Initialement disputé au mois d’août une semaine avant la reprise de la Premier League, le Community Shield - trophée qui se dispute en un match entre le champion d'Angleterre et le vainqueur de la FA Cup - pourrait connaître une importante réforme. Selon le Times , plusieurs clubs anglais désirent mettre en place un nouveau modèle. Cet échange entre plusieurs dirigeants du football anglais intervient dans le cadre du plan « New Deal for football » .La majorité des clubs du top 6 estimeraient que le Community Shield actuel aurait un impact néfaste sur la préparation des clubs et la condition physique des joueurs, lesquels doivent jouer une finale à une semaine de la reprise du championnat. Mais c’est surtout au niveau financier que certains clubs tirent la tronche puisqu'ils se retrouvent parfois contraints d’écourter leur tournée estivale (très rentable) aux États-Unis, en Asie ou au Moyen-Orient.La solution envisagée par quelques écuries anglaises serait de disputer cette finale lors d’un week-end de championnat ou bien de la programmer en milieu de saison. Et pour que ce trophée soit encore plus lucratif, certains dirigeants souhaitent tout simplement qu'il se dispute à l'étranger, avec un regard persistant pour les États-Unis ou la Chine. La possibilité de créer une rencontre All-star face aux autres championnats européens a aussi été évoqué. Pour rappel, le Football Association Community Shield est, à la base, organisé afin de collecter des fonds pour des projets caritatifs ou associations locales.Les Anglais n'ont pas choisi le meilleur domaine dans lequel s'inspirer des Italiens